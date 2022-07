Szeretjük a lángost

A lángos a magyar konyha hagyományos, lágy kelt tésztából készülő, sült lepénye. Az élesztőt kevés cukorral és langyos tejjel felfuttatják, majd hozzágyúrják a lisztet, sót, langyos vizet és egy kevés olajat, és ezután zsiradékban kisütik. Egyes feltételezések szerint a török hódoltság idején került a magyar konyhákba, míg mások azt állítják, az ókori rómaiaktól származik.

Otthon is megsüthetjük, de a legtöbben főleg a strandokon eszik, hiszen valljuk be, ennek van a legjobb hangulata: a vízparton ülni, lángost majszolni, és élvezni a nyarat. Önmagában vagy többféle ízesítéssel kínálják, legjellemzőbb a fokhagymás, a sajtos, a tejfölös, a sajtos-tejfölös, de manapság már virslivel, tzatzikivel töltött lángost, vagy lángos-hamburger hibridet is lehet kapni.

Dúskál a kalóriákban

Bármennyire is szeretjük a lángost, nem mehetünk el a mellett a tény mellett, hogy igazi kalóriabomba, magas szénhidrát-, zsír-, só- és energiatartalma miatt nem tekinthető egészséges tápláléknak. Egy sima, feltét nélküli lángos körülbelül 300-350 kalória, ha pedig sajtot és/vagy tejfölt kérünk rá, ez az érték a többszörösére nőhet: akár 500-700 kalóriát is bevihetünk a szervezetünkbe (a számokat természetesen alakíthatja a sajt vagy a tejföl zsírtartalma, illetve az is, mennyire kenjük meg velük a lángost).

Sok kalória van egy lángosban. Fotó: 123rf

Mivel a lángos kelt tésztából készül és bő olajban sül, az emésztése nehéz, sok órát vesz igénybe, főleg a nyári melegben. Az ilyen ételek elfogyasztása után fáradtak lehetünk, mert a szervezet az agytól "elvonja" a vért és a hasi, zsigeri rendszerre áthelyezi a hangsúlyt, hogy ezzel is segítse az emésztési folyamatokat. Egy korábbi cikkünkben megszólalt dietetikus szakértő is hangsúlyozza, hogy ha nem végzünk kemény fizikai munkát, fölöslegesen visszük be ezeket a plusz kalóriákat.

Formáljuk át!

Érthető egyébként, ha mindezek ellenére sem akarunk lemondani a lángosról - nem is feltétlenül kell, hiszen vannak módszerek, amiknek a segítségével a nyaralás alatt is valamennyivel egészségesebbé, alakbaráttá tehetjük. Ne együnk belőle sokszor, sokat: egy-két alkalom bőven elég, és ha meg tudjuk oldani, csak fokhagymás szósszal kenjük meg, a sajtot, tejfölt hanyagoljuk. Amennyiben mégis "feltéttel" kérjük, csak a felét fogyasszuk el, és rendeljünk hozzá salátát.

Otthon már sokkal több lehetőségünk van olyanra formálni a lángost, amilyenre szeretnénk! Használjunk napraforgóolaj helyett kókusz- vagy repceolajat, a fehér lisztet pedig cseréljük le teljes kiőrlésű, zabpehely-, tönköly- vagy durumlisztre. Az is sokat jelent, ha sütőben készítjük el, és nem a tűzhelyen egy edényben.