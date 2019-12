Egészséges sütemények karácsonyra

Egészséges(ebb) répatorta

Ebben a receptben a teljes kiőrlésű mellett hagyományos liszt is szerepel, ám ezt akár alternatív lisztkeverékkel is helyettesíthetjük, akkor azonban a kalóriaértéke a kész változatnak ehhez képest változni fog. Egy kész, e szerint a recept szerint készült torta (vagy tepsi) 16 adagot tartalmaz, az így felvágott szeletben pedig 217 kcal van.

Ez a változat sokkal kevesebb zsírt tartalmaz, mint a hagyományos. Fotó: iStock

Hozzávalók a tésztához:

1 közepes narancs

140 g mazsola

125 ml repceolaj vagy más növényi olaj

115 g teljes kiőrlésű liszt

110 g búzaliszt + 5 g sütőpor összekeverve (készen kapható változatból 115g)

1 teáskanál sütőpor és még egy csipet

1 teáskanál szódabikarbóna

1 púpos teáskanál őrölt fahéj

140 g sötét nádcukor

280 g finomra reszelt sárgarépa

2 tojás

0,5 teáskanál finomra reszelt narancshéj

1,5 teáskanál citromlé

Hozzávalók a mázhoz:

100 g light krémsajt

100 g túró (ez is lehet light)

3 evőkanál porcukor

0,5 teáskanál finomra reszelt narancshéj

1,5 teáskanál citromlé

Elkészítés

Melegítsük elő a légkeveréses sütőt 160 fokra. Reszeljük le egy előtte alaposan megmosott narancs héját, és facsarjunk ki 3 evőkanálnyi citromlevet. Öntsük le a lével a mazsolákat egy tálban, keverjük hozzá a narancshéjat, hagyjuk állni, amíg a tortát készítjük. Finoman kenjük ki olajjal egy 20 centis tortaformát, vagy 20x20 centis tepsit. Keverjük össze a liszteket a sütőporral és a szódabikarbónával, valamint a fahéjjal. Válasszuk szét az egyik tojást. A fehérjét egy kisebb, a sárgáját egy nagyobb tálba tegyük. A másik tojást verjük fel a szétválasztott sárgájával, majd keverjük el a nádcukorral habosra. Lassan kezdjük hozzáönteni az olajat folyamatos keverés mellett, robotgépnél alacsony fokozaton.

Ezután keverjük hozzá a lisztes keveréket egy spatulával, nagy keverő mozdulatokkal. A fehérjét egy csipet sütőporral verjük kemény habbá. Forgassuk bele a keverékbe a reszelt répát és lével együtt a mazsolát. Majd ezt követően, a végén adjuk hozzá a felvert tojásfehérjét, óvatosan, hogy ne törjük össze. Mehet a formába, s picit ütögessük a pulthoz, hogy egyenletesen legyen elosztva benne a tészta, és a légbuborékok is a felszínre tudjanak kerülni. Tűpróbáig süssük kb. 1 órát. Majd a formában hagyjuk hűlni további 5 percet, mielőtt rácsra tesszük a teljes kihűlésig. Aki nem bízik benne, hogy ki tudja fordítani a formából, olaj mellett vagy helyett sütőpapírt is használhat.

A tetejére kerülő mázhoz keverjük össze a krémsajtot, a túrót, a porcukrot és a reszelt narancshéjat, figyelni kell, hogy ne keverjük túl sokáig, mert akkor folyós lesz. Mehet bele a citromlé, azzal is keverjük el. Kenjük be vele a sütemény tetejét egyenletesen. Akár már december 23-án is megcsinálhatjuk, hiszen kimondottan jót tesz neki, ha hűvös helyen, légmentesen lezárt dobozban áll 1 napot, vagy a hűtőben is tárolhatjuk ugyanígy. Elkészítéstől számítva 5 napig fogyasztható.

Forrás: Bbcgoodfood

Mindenmentes karácsonyi torta kis csavarral

Lehet, hogy hihetetlen, de létezik olyan süti, amiben nincs cukor, gluténmentes, és még a benne lévő zsír miatt sem kell aggódni. A recept egy alap, amit mindenki bátran formálhat az ízlése szerint. Arra érdemes figyelni, hogy az aszalt gyümölcsök többsége tartalmaz hozzáadott cukrot, de már szinte minden áruházban kapható hozzáadott cukor nélkül készülő változat, de akár magunk is megaszalhatjuk a hozzávaló gyümölcsöket házilag aszalógéppel vagy sütőben, nagyon alacsony hőfokon.

Természetesen a cukorbetegek a benne lévő gyümölcsök miatt csak kis mennyiséget fogyaszthatnak, érdemes pontosan kiszámolni a kalória- és makrotápanyag-értékeket (zsír, szénhidrát, fehérje), hogy pontosabban kiszámolhatóvá váljék a szénhidrátmennyiség egy szeletben. Figyelem, a receptben lévő alkohol miatt gyermekeknek nem ajánljuk a fogyasztását, a hozzávaló azonban alkoholmentes rumaromával is helyettesíthető, vagy akár teljesen elhagyható.

Hozzávalók:

225 g apróra vágott cukormentes datolya

275 ml víz

450 g szárított gyümölcs (lényegében bármilyen gyümölcsből összeállítható a keverék, például barack, körte, cseresznye, meggy, bogyós gyümölcsök, mazsola stb.)

175 g teljes kiőrlésű vagy gluténmentes liszt

1 evőkanál cukormentes kakaópor

3 teáskanál sütőpor

0,5 teáskanál fahéj

0,5 teáskanál mézes fűszerkeverék

0,25 teáskanál gyömbérpor vagy reszelt gyömbér

40 g őrölt mandula

4 evőkanál frissen facsart narancslé (ha felveszi a keverék, lehet kicsit több is)

reszelt narancs- vagy citromhéj

reszelt narancs- vagy citromhéj 1-4 evőkanál brandy, de akár rumaromával is helyettesíthető

a tetejére egész mandula vagy dió

Elkészítés

Melegítsük elő a sütőt 160 fokra. Béleljünk ki sütőpapírral egy kis kilós kenyérsütő formát, vagy hasonló méretű tepsit. Tegyük fel a datolyát és a vizet alacsony hőfokon, majd lassan forraljuk fel, és néhány percig hagyjuk forrásban, hogy minden nedvességet magába szívjon. Ezt követően törjük össze villával és adjuk hozzá a narancslevet. Egy nagy tálban keverjük össze az apróra darabolt aszalt gyümölcsöket az őrölt mandulával, a liszttel, a kakaóporral és a sütőporral, valamint a fűszerekkel és egy csipet sóval.

Bármilyen aszalt gyümölcs kerülhet bele. Fotó: iStock

Keverjük a datolyához a narancs- vagy citromhéjat, hogy ha nem elég ragacsos a keverék, mehet még bele egy kis narancslé. Ha szeretnénk hozzá brandyt adni, akkor most érdemes, de aromával is helyettesíthető, vagy teljesen elhagyható. Ezután dolgozzuk össze a lisztes keverékkel. Nem kell folyékonynak lennie, de ne is legyen száraz. Tegyük a formába, és a tetejére csináljunk mandulából és/vagy dióból tetszés szerinti díszítést. Mehet a sütőbe legalább 1,5 órára, de mindenképp végezzünk bő egy óra után tűpróbát, és az utolsó fél órában gyakrabban ellenőrizzük, hogy nehogy megégjen, vagy túlságosan kiszáradjon. Ha még sületlen, de a tetejét úgy látjuk, hogy nagyon kapja, akkor érdemes egy réteg alufóliát tenni rá, csak lazán.

Cukormentes citromos álom a mikróból

Ha nem tudtuk, hogy valaki olyan is érkezik, aki diétázik, vagy "mentesen" él, életmentő lehet ez a recept. Akkor is bevethető egyébként, ha csak kétséges a bizonyos vendég érkezése, így nem lesz feleslegesen plusz egy süti az asztalon, hiszen ezt 10 perc alatt össze lehet dobni. A recept megálmodója állítja, több kísérletezés után ez a tökéletes változat. Ha mindent betartunk, akkor egy darabban nem lehet több, mint 120 kcal.

Répa, citrom, sok-sok egészséges sütemény-alapanyag rejtőzik a hűtőben. Fotó: iStock

Hozzávalók:

1 tojás

2 evőkanál citromlé (lehetőleg frissen facsart)

2 evőkanál zsíros tejszín

0,5 teáskanál folyékony citromos sztívia (ha nincs, akkor sima folyékony sztívia, de akkor elbírhat egy kis citromaromát vagy héjat pluszban)

2 evőkanál kókuszliszt

0,25 teáskanál sütőpor

csipet só

Elkészítés

Verjük fel a tojást, a citromlevet, a sztíviát és a tejszínt egy tálban. Öntsük hozzá a kókuszlisztet és a sütőport, mehet bele egy csipet só is. Öntsük a keveréket mikrózható kerámiaformákba vagy kis csészékbe (ebből a mennyiségből 7 sütire számoltunk). Egyenként 1,5 percig mikrózzuk, tűpróba szükséges, hogy ne legyen nyers a közepe. A tetejére mehet jó adag cukormentes tejszínhab, akár magunk is elkészíthetjük.

Forrás: Sugarfreemom