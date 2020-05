Egészséges-e a mazsola?

Arany vagy barna

Hagyományosan a mazsolát napon szárítják, és semmilyen tartósítószert, stabilizátort nem adnak hozzá. Színe általában vörösesbarna, de arany változat is kapható. A vörösesbarna színért a levegőn szárítás felel, míg az arany mazsolát dehidrátorban szárítják, és tartósítóként kén-dioxidot tartalmaz. Mindkettőt ugyanabból a szőlőfajtából készítik - és mindkettő egészséges.

A mazsola sok tápanyagot, valamint némi vasat és vitamint is tartalmaz. (Fotó: 123rf)

Méretéhez képest a mazsola tápanyagban dús élelmiszernek számít, hiszen kisebb, mint a szőlőszem, de tápanyagtartalma megmarad. Sokféle fitotápanyag van benne, emellett antioxidáns és mikrobaölő hatása is van, továbbá némi vasat és kisebb mennyiségben vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. Negyedcsészényi mennyiségben például 300 milligramm kálium található. Emellett van benne magnézium, amely jót tesz az izmoknak és az idegeknek, sőt egy adag mazsola két gramm rostot is tartalmaz.

Mi a helyzet a kalóriával?

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a mazsola viszonylag magas kalóriatartalmú: egy adag körülbelül 130 kalóriát tartalmaz. Mivel az aszalt szőlőszemekben nincs annyi víz, mint a frissekben, nem is annyira laktatóak. Egy adag mazsolában 24 gramm cukor található - ennyi van például egy marék gumicukorban is. A különbség, hogy a mazsolában lévő cukor természetes, és tápanyagok, ásványi anyagok is társulnak hozzá, amit a gumicukorról nem lehet elmondani.

Gyümölcsök, amelyekben rengeteg a vas Valószínűleg sokan tisztában vannak vele, hogy a vashiány hosszú távon vérszegénységhez vezethet. Nőknél erre nagyobb az esély - a menstruációnak, illetve a terhességnek köszönhetően. Ezekkel a gyümölcsökkel azonban könnyen pótolhatjuk a vasat.

A mazsola tehát egészségesnek nevezhető, de csak mértékkel fogyasztva - naponta körülbelül egymaréknyi a limit. Emellett érdemes valamilyen fehérjével és egészséges zsiradékkal párosítani - például túróval, mogyoróvajjal, de salátára is szórhatjuk. Süteményekbe, kekszekbe keverve pedig kiválthatjuk vele a receptben található cukor egy részét, mivel természetes édessége segít ízesíteni az ételeket.

