Drágulhat az étolaj. Miben süssünk ezután?

Mire jók a bevonatos serpenyők, és mire a bevonat nélküli darabok? Az öntöttvas, a rozsdamentes acél, az alumínium vagy a titán serpenyő hővezető képessége a legjobb? Miben flambírozhatunk, és mi az, amiben eszünkbe se jusson ilyen konyhai bravúrokat gyakorolni? Ezekre a kérdésekre válaszolt a Tudatos Vásárlók Egyesülete, a tapadásmentes változatok közül pedig 21-et teszteltek is, egyebek mellett karcállóság, kopássállóság, hőeloszlás és hevítési idő szempontjából. Az eredmények pedig meglepő képet mutatnak.

Sok a vita a bevonatos serpenyők körül

Ma már sokféle alapanyagból készülnek edények, amelyek lehetnek bevonatosak vagy bevonat nélküliek. A bevonatosak körül sok vita kering, főleg amiatt, hogy a bevonat leválhat és káros lehet az egészségre. A leggyakoribb bevonatok a teflon, a kerámia és a titán. De a bevonat nélküli darabokból is van bőven választék: a nagyszüleink által használt öntöttvas edények manapság reneszánszukat élik, de mellettük megtalálhatók a rozsdamentes acél változatok is.

Egy jó serpenyővel jóval kevesebb olaj is elég. Fotó: Getty Images

Előnyök és hátrányok

A bevonattal ellátott edényeket könnyű használni és tisztán tartani is. Ideálisak ragadós ételekhez és alapanyagokhoz, például a tojásos fogásokhoz és a tejszín alapú szószokhoz is. A főzéshez kevés olaj vagy vaj is elegendő, de akár zsiradék nélkül is használhatók ezek az eszközök. Fontos azonban tudni, hogy a magas hőmérséklet károsíthatja a bevonatot. A teflon bevonatú serpenyőket javasolt kicserélni, amint kopottnak vagy karcosnak látszanak. A bevonatos serpenyő élettartamának meghosszabbítása érdekében lehetőleg csak szilikon, műanyag vagy fa konyhai kiegészítőket használjunk, a fémmel ugyanis felsérthetjük a felületet.

A bevonat nélküli edények előnyei közé tartozik, hogy rendkívül hőállóak, nagyon tartósak – megfelelő használat esetén örök életűek –, könnyen használhatóak és kezelhetőek, tökéletesen alkalmas sütésre, és mindenféle konyhai eszközzel használhatók, beleértve a fém kiegészítőket is. A karcolások ugyanis nem befolyásolják az ilyen serpenyők teljesítményét. Hátrányuk, hogy idővel foltok keletkezhetnek rajtuk – ez főként a rozsdamentes acélra jellemző –, ezek azonban nem károsak. Olaj vagy vaj használata minden alkalommal ajánlott, amikor bevonat nélküli edényekkel főzünk, hogy elkerüljük az étel letapadását. Érdekesség, hogy az ilyen serpenyőkkel való sütés sokkal hatékonyabb alacsony hőmérsékleten, így energiát takaríthatunk meg.

Egy tartósabb darabért 10 ezret is elkérnek

A tapadásmentes serpenyőkből 21 típust teszteltek is a Tudatos Vásárlók, hogy kiderüljön, melyik a legolcsóbb azok közül, amelyekben tényleg nem tapad le az étel. Kutatták, hogy mely márkák mely típusai azok, amelyek kopásállóak és kevésbé karcolódnak, illetve melyiknek jó a hőelosztása. A legjobban teljesítő 5 márka között vannak ismertek és kevésbé ismertek is, az árról pedig elmondható, hogy 10-15 ezer forintból már megvehető egy tartósabb darab.