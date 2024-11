A B6-vitamin a 8 létfontosságú B-vitamin egyike, melyet testünk nem képes előállítani. Mivel ez egy vízben oldódó vitamin, ez azt jelenti, hogy szervezetünk tárolni sem tudja, így mindennap biztosítanunk kell a megfelelő bevitelét. Az egyoldalú és nem kellően tápláló étrend hatására ugyanakkor a vitamin szintje lecsökkenhet. Hogy milyen tünetek utalhatnak rá, arról a WebMD cikke árult el részleteket.

Az alacsony B6-vitamin-szint hátterében több dolog is húzódhat. Korral is nőhet a hiány kockázata, az idősek szervezete ugyanis már nem képes olyan jól hasznosítani a táplálékot, mint fiatalon, illetve sokszor az étrendjük is egyoldalúbbá válhat.Bizonyos egészségügyi problémá, például a vesebetegség szintén felszívódási zavarokat okozhat és csökkentheti a B6-vitamin szintjét. A túlzott alkoholfogyasztás, illetve a szerhasználat szintén vitaminhiányos állapotot eredményezhet, illetve egyes vényköteles gyógyszerek is okozhatják a hiányállapotot.

A B6-vitamin hiány tünetei

Fáradtság

Amennyiben hosszabb ideig B6-vitamin hiány lép fel a szervezetünkben, az vérszegénységet eredményezhet. Ettől fáradtnak és gyengének éreznéd magad. A vérszegénység hátterében az is állhat, hogy nincs elég vas a szervezetben, illetve más vitaminok, például a B12 és a folsav hiánya is okozhatja.

Fotó: Getty Images

Gyengülő immunrendszer

A B6-vitamin hiánya megnehezítheti szervezet számára a fertőzésekkel és betegségekkel szembeni ellenállást. Bizonyos betegségek kimondottan gyorsítják a vitaminraktáraink kiürülését, így ezek setén még fontosabb lehet a rendszeres vitaminpótlás.

Izomgörcsök és zsibbadás

A vitamin alacsony szintje idegrendszeri panaszokat okozhat, ami sok esetben a végtagok zsibbadásával, illetve izomgörcsökkel jár. A B-vitaminok hiánya a perifériás neuropátiának nevezett idegi rendellenességet eredményezheti, ami efféle kellemetlen tünetekkel jár.

Kiütések

A B6-vitamin hiányára utaló jelek a bőrünkön is megjelenhetnek, leggyakrabban hámló, viszkető kiütések formájában. Nem tartozik a leggyakoribb tünetek közé, kismértékű hiány esetén hónapok vagy évek is eltelhetnek, mire az első foltok megjelennek a bőrön.