Áztassam vagy ne? – így főzd a babot, hogy a legjobbat tegye veled

A szárazbab és a csicseriborsó beáztatása bevett gyakorlat, ami a gyorsabb főzési időn túl további előnyökkel is jár – írja a Health.com.

Célszerű beáztatni főzés előtt. Fotó: Getty Images

Ezért áztasd be főzés előtt

Segít a víz felszívásában, így csökkenti a főzési időt. Gátat szab az emésztési problémáknak. A bab ugyanis oligoszacharidokat tartalmaz, amelyeknek megemésztése sok esetben emésztési panaszokat (puffadást, hasi fájdalmat, hasmenést) okozhat. Ha beáztatod, az segít csökkenteni ezeket a mellékhatásokat, mert néhány oligoszacharidot felszabadít a vízben. A hüvelyesek antinutriensei akadályozzák a tápanyagok (a vas, a kalcium, a cink, illetve különféle vitaminok és ásványi anyagok) felszívódását. A bab beáztatása az antinutriensek csökkentésével növelheti a tápanyagtartalmát is.



A hüvelyesek – így a bab is – a folsavtól és a káliumtól kezdve a vasig és a cinkig számos egészségügyi előnyt kínálnak. Ráadásul fehérje- és rosttartalmuknak köszönhetően tovább tartják a jóllakottság érzését, tartós energiát biztosítanak és a bélrendszer egészségét is támogatják. Ezen felül pedig még a vércukorszint és a vérnyomás szabályozásában is segíthetnek.

Száraz bab vagy konzerv?