Az ásványvíz vagy a csapvíz jobb?

A hazai ivóvíz minősége általában véve megfelel az európai átlagnak. Részletek itt.

"Az ásványvizek nem jobbak, de nem is rosszabbak, mint a csapvizek" - foglalt állást a kérdésben dr. Szigeti Tamás, az élelmiszer-vizsgálatokkal is foglalkozó, független laboratóriumokat működtető Wessling Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgatója. Az Indexnek nyilatkozva kifejtette, függően attól, hogy honnan nyerik ki, az egyes vizek oldottanyag-tartalma rendkívül eltérő lehet. "Vannak hazánkban olyan vezetékes ivóvizek, amelyeknek ásványianyag-tartalma az ásványvizek jellemzőit is simán meghaladja" - mutatott rá a szakértő. Hozzátette, mikrobiológiai szempontból a szénsavas víz abban a tekintetben előnyösebb, hogy tovább megőrzi minőségét.

Bizonyos esetekben a csapvíz ásványianyag-tartalma meghaladja a bolti vizekét is. Fotó: iStock

Időről időre felvetődik, hogy kell-e tartanunk a csapvíztől az abban kimutatható gyógyszermaradványok vagy éppen mikroműanyagok miatt. A cikk mindazonáltal megjegyzi, hogy teljesen steril vizet nem lehet találni. A környezetünkben - így ivóvizeinkben is - lehetetlen nullára csökkenteni a káros anyagok mennyiségét. Szigeti Tamás azonban példaként a gyógyszermaradékok kapcsán elmondta, hogy jó minőségű csapvízből több ezer köbméternyi mennyiséget kellene meginni ahhoz, hogy annyi gyógyszer jusson az ember szervezetébe, mintha bevett volna egyetlen tablettát.

Ami az ásványvizeket illeti, még a palackos babavizekbe is beoldódnak a csomagolás anyagából bizonyos vegyületek. "Ha folyékony anyag érintkezik szilárd anyaggal, azok egymással kölcsönhatásba lépnek, így a szilárd felületről származó minimális kioldódás elkerülhetetlen" - hangsúlyozta a szakember. A beoldódás mértéke ugyanakkor igen csekély. Az ásványvizek piacát - a többi élelmiszerhez hasonlóan - szigorúan ellenőrzik, így a boltokban csak kiváló minőségű ásványvizeket lehet vásárolni. Emellett az ÁNTSZ szakemberei mindenhol vizsgálják a csapvíz ólomtartalmát, amennyiben a vízhálózat ólomcsövekből áll. Ezzel együtt az ivóvízbe kerülő fém nem okoz egyértelműen azonosítható egészségügyi elváltozásokat.

Összességében tehát ízlés - és pénztárca - kérdése, csapvizet vagy palackozott ásványvizet fogyasztunk-e, amennyiben mindkét opció elérhető.