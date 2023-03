A hús-, tej- és rizsfogyasztás szomorú következménye

Egy új tanulmány szerint az emberi táplálkozáshoz köthető üvegházhatású gázkibocsátás 2100-ig csaknem 1 Celsius-fokkal járulhat hozzá a felmelegedéshez. A Nature Climate Change című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a jelenlegi táplálkozási szokások megtartása esetén az élelmiszerfogyasztás önmagában elég lesz ahhoz, hogy a felmelegedés meghaladja az ideális 1,5 Celsius-fokot, és megközelítse a 2 Celsius-fokos felső határértéket.

Aggasztó mértékű metánkibocsátás

A kutatók számításai szerint 2030-ra a metán az élelmiszerek által okozott felmelegedés 75 százalékáért lesz felelős, a fennmaradó részt pedig zömmel a szén-dioxid és a dinitrogén-oxid teszi majd ki. „A politikai döntéshozóknak tudomásul kell venniük, hogy az élelmiszerágazat metánkibocsátása jelentős a felmelegedés szempontjából” – hangsúlyozta Catherine C. Ivanovich, a Columbia Egyetem éghajlatkutatója, aki egyben az említett tanulmány vezető szerzője is.

A kutatásról

Ivanovich, valamint a Floridai Egyetem és az Environmental Defense Fund kutatói a jelenlegi fogyasztási szokások alapján kiszámították az egyes élelmiszerfajták által termelt három fő gáz mennyiségét. Ezután öt populációban meghatározták az éves kibocsátást, a különböző gázokra lebontva. Végül az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó testülete által is használt éghajlati modellel vizsgálták a kibocsátások hatását a levegő hőmérsékletének változására.

Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül

Ha nem vesszük figyelembe az élelmiszereket, akkor globálisan nem tudjuk elérni éghajlati céljainkat – mondta a tanulmány jelentőségét hangsúlyozva Meredith Niles, a Vermonti Egyetem élelmiszerrendszerekkel foglalkozó tudósa, aki nem vett részt a kutatásban. A tanulmány egyébként olyan ajánlásokkal is szolgál a globális élelmiszer-termelés és -fogyasztás megváltoztatására, ami korlátozhatja a felmelegedést. Ezek közül több már ismert vagy be is vezették.

Joe Biden amerikai elnök például már két évvel ezelőtt beszélt a kongresszusban arról, hogy fedőnövények ültetésével szén-dioxid vonható ki a légkörből. Számos tanulmány javasolta már továbbá, hogy a húsfogyasztás csökkentésével szorítsák vissza a húsukért tartott állatok által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. Kalifornia pedig két éve kötelező élelmiszerhulladék-újrahasznosítási programot indított, hogy csökkentse a romlandó élelmiszerek bomlása által okozott kibocsátást.

