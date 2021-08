40 felett ezek a legjobb ételek

Az alábbi ételek serkentik az anyagcserét, erősítik a csontokat és jótékonyan hatnak a mentális egészségre is.

Répa

Béta-karotin tartalmának köszönhetően segít az éles látás megőrzésében, valamint hozzájárul a különböző szembetegségek, például a szürkehályog megelőzéséhez is. Emellett magas rosttartalma, vérnyomás-szabályozó káliumtartalma, illetve a csontok egészségére jó hatást gyakorló K-vitamin-tartalma miatt is érdemes rendszeresen répát enni.

A szemre, a vérnyomásra és a csontokra is jótékonyan hat a sárgarépa. Fotó: 123rf

h i r d e t é s

Almaecet

Stabilizálja a vércukorszintet, illetve segít abban is, hogy kevésbé kívánjuk meg egészségtelenebb kedvenceinket. Natalie Jill, a Fit After 40 fitnesz-DVD megalkotója azt javasolja, hogy szűretlen almaecetet fogyasszunk egy kevés vízzel, illetve ezt adjuk hozzá az otthoni salátaönteteinkhez, de akár levesekhez, szószokhoz is keverhetjük.

Avokádó

Bővelkedik értékes zsírsavakban, ezért nemcsak az egészségnek, hanem a szépségnek is jót tesz. Szebb haj, gyönyörű bőr és kevesebb ránc lesz az avokádót rendszeresen fogyasztók extra jutalma.

Diófélék

Fűszerek Az oregánó magas antioxidánstartalma miatt, a bazsalikom pedig polifenolok miatt igen hasznos. A legegészségesebb fűszerekről itt talál további információt!

Magas rosttartalmuknak köszönhetően kitűnően eltelítenek, emellett segítenek a cukorbetegség, a szívproblémák és a legtöbb krónikus betegség megelőzésében is.

Savanyú káposzta

Anyáink, nagyanyáink téli szupervitaminja támogatja az emésztést és hormonrendszerünk egyensúlyának elérését, fenntartását is.

Étcsokoládé

Védi a szívet, csökkenti a diabétesz és amagas vérnyomáskialakulásának kockázatát, illetve a vérkeringést serkentve a bőr szépségének és fiatalságának megőrzéséről is gondoskodik.

Sötétzöld leveles zöldségek

A spenót, a kelkáposzta és társaik magas K-vitamin-, lutein-, folsav-, kalcium- és béta-karotin-tartalmuknak köszönhetően segíthetnek megelőzni a memória romlását.

Bogyós gyümölcsök

Magas rosttartalmuk miatt hosszabb időre is csillapíthatják az éhséget. A sötét színű bogyós gyümölcsök pedig magas antioxidánstartalmuk és a bennük lévő fitokemikáliák hatása révén segítenek különböző betegségek megelőzésében.

Tojás

Kolintartalma segít a máj egészséges működésének megőrzésében. A tojásban lévőfehérjejótékonyan hat az izmokra, D-vitamin-tartalma pedig az immunrendszernek és a csontoknak nyújt támogatást. A Prevention.com által megkérdezett dietetikus a "karcsúsító és hosszan eltelítő" rántottát javasolja reggelire - egy tojásból és három tojásfehérjéből.

Forrás: prevention.com