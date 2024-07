Nyálkás széklet: mit jelezhet?

A belek nyálkahártyája által termelt váladék fontos szerepet tölt be az emésztőrendszer egészségében. Megóvja a beleket a baktériumoktól, emésztőenzimektől és méreganyagoktól. Egy szóval stabil környezetet biztosít. Ezenkívül természetes síkosítóként is szolgál, segítve a széklet áthaladását a bélrendszeren. Mint azt a Medical News Today cikke írja, ez egyben azt is jelenti, hogy csekély mértékű nyálka – lényegében észrevehetetlenül – mindig jelen lehet a székletben, ami teljesen természetes. Ha viszont fokozott mennyiségben ürül, az akár jelentős egészségügyi problémákról árulkodhat.

A széklet állaga, színe sokat elárulhat egészségügyi állapotunkról. Fotó: Getty Images

Mindenképpen érdemes lehet tehát orvoshoz fordulni, amennyiben erősen nyálkás székletet pillantunk meg az illemhelyen dolgunk végeztével. Különösen aggasztó lehet továbbá, ha ehhez vérzés, esetleg hasi fájdalmak, görcsök vagy puffadás is társul. Szintén gyanúra ad okot, ha hirtelen megváltozik a székletürítés gyakorisága, a széklet állaga vagy színe. Lássuk tehát, milyen tényezők állhatnak a háttérben.

Tápcsatornai fertőzések

A gyomor-bélrendszert érintő fertőzések, legyen szó bakteriális, vírusos vagy parazitafertőzésről, gyakran sarkallják fokozott váladéktermelésre a bélnyálkahártyát. A vérhas például, beleértve a baktérium és az amőba okozta formát egyaránt, jellemzően híg, nyálkás vagy véres székletet okoz kezdeti tünetként. A panaszt kísérhetik görcsök, hányás és émelygés, valamint láz is.

Gyulladásos bélbetegségek (IBD)

Mind a Crohn-betegséget, mind a fekélyes vastagbélgyulladást (colitis ulcerosa) krónikus, autoimmun eredetű bélrendszeri gyulladás jellemzi. A Crohn-betegségre jellemző a bélnyálkahártya megvastagodása, ami miatt a széklettel is az átlagosnál több váladék távozhat. A betegség súlyos fellángolásai során azonban csökkenhet a nyálkatermelés, ennél fogva a székletben megjelenő nyálka mennyisége is. A fekélyes vastagbélgyulladás esetében valamelyest más a helyzet. Ennek fellángolásai során a vastagbél nyálkahártyája begyullad, fekélyek keletkeznek rajta. Ezek a fekélyek vérezhetnek, gennyet és nyálkát termelhetnek, ami a széklet megjelenésére is kihatással lehet. Mindkét betegség esetén gyakori panasz továbbá a tartós hasmenés, valamint az alhasi fájdalmak és görcsök.

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Az IBS-sel élők körében sokakat érintő panasz, hogy székletükben fehéres színű nyálkát fedeznek fel. Fontos hangsúlyozni, hogy úgynevezett funkcionális zavarról van szó, ami azt jelenti, hogy az IBS hátterében nem mutatható ki szervi elváltozás. A szindróma gyakori tünete az alhasi diszkomfort, fájdalom, illetve a székletürítés megváltozása, legyen szó akár vissza-visszatérő székrekedésről, akár hasmenésről. Mindezeken felül felléphet puffadás, valamint olyan érzés a székletürítés követően, mintha nem ürült volna ki minden maradéktalanul.

Végbélgyulladás

A végbélgyulladás, avagy a proktitisz jelentkezhet akut és krónikus problémaként egyaránt. A végbél nyálkahártyájának gyulladásáról van szó, amely esetén gyakori és sürgető székelési inger a vezető tünet. Emellett a székletre nyák és genny tapadhat a bélszakaszról áthaladás közben. A további lehetséges szimptómák közé tartozik a végbéltáji teltségérzés és fájdalom, alhasi görcsök, székletürítés közbeni fájdalom, vérzés, hasmenés vagy székrekedés és az ágyéki nyirokcsomók duzzanata.

Vastag- és végbélrák

A kolorektális daganatok a nyálkahártyából indulnak ki, azaz a bélfal belső rétegéből, amelyben rengeteg váladéktermelő sejt, úgynevezett kehelysejt található. Az érintett rákbetegeknél a széklettel ürülő véres nyálka hívhatja fel a figyelmet a rosszindulatú elváltozásra. Szintén kivizsgálást indokol a székletürítési szokások néhány napnál hosszabb ideig tartó megváltozása, a gyakori székrekedés, a vértől sötétté vagy élénkpirossá váló széklet, a hasi görcsök, szokatlan gyengeség és fáradtság, továbbá a nyilvánvaló ok nélküli fogyás.

Egyéb kiváltó okok a nyálkás széklet mögött

A felsoroltakon túl egyéb egészségügyi problémák is megmutatkozhatnak nyálkás szélet formájában. Ezek közé tartozik: