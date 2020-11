Most megtudhatja, mennyire jó az alakja

Számoljon velünk! A testtömegindex-kalkulátor segítségével megtudhatja, hogy a testsúlya ideális, vagy elhízott, esetleg túl sovány-e.

Mi a helyzet, ha egy kisportolt, 180 cm magas, 90 kilós erősportoló vagyunk, akinek semmi felesleges zsírraktára nincsen? Testtömegindexünk: 90/1,82 = 27,78. Ha megnézzük kalkulátorunkat, bizony azt írja ki: túlsúlyosak vagyunk.Amint látni fogjuk, a BMI inkább átlagos testfelépítésű és keveset mozgó/nem sportoló személyekre ad közelítő eredményt. Testfelépítésünkről hívebb képet kapunk, ha a másik mutatószámhoz fordulunk.Tizenkilenc éves, 175 cm magas, 57 kg-os lány adatait vesszük fel. BMI-je 18,61, programunk szerint soványka a lelkem. Modellalkat, ez egyértelmű, de az állapotfelmérés során kiderül, hogy bizony igencsak kedvezőtlen a testösszetétele a kedves fiatal hölgynek: testzsírszázaléka akár a 26-28%-ot is elérheti, ami már az enyhén túlsúlyos kategóriába esik. Hogy is van ez?Elképzelhető, hogy ez szép is lehet, ám korántsem egészséges.A testzsírszázalék kiszámítása bonyolultabb, mint a testtömeg-indexé, de léteznek tapasztalati képletek, melyek különböző paraméterek (csípőbőség, derékbőség, nyakbőség stb.) felhasználásával is számolnak a testtömeg és a testmagasság, valamint a nem és életkor mellett. Méréssel történő megállapításához a zsírszövet és izomszövet eltérő elektromos ellenállását használjuk fel, ugyanis a vizet nem tartalmazó zsírszövet ellenállása nagyobb. A testbe küldött elektromágneses jelek nagyságából számítja ki a műszer a testzsír-százalékot.Használhatunk testzsírmérő mérleget, ez az átlagos testfelépítésű személyek esetében ad közelítő eredményt.A mérleg az alsótest elektromos ellenállása alapján számolja ki a százalékot, így aki alma alakban elhízott, elképzelhető, hogy a gép alacsonyabb százalékot számol a valósnál. A kézben tartott testzsírmérő műszer inkább a felsőtestet veszi figyelembe, pontos eredményekhez a két technológia kombinációjából származó műszerek segítségével jutunk.A legnagyobb problémát nem feltétlenül a látható zsír, hanem a létfontosságú belső szervek közt tartalékolt szövetek közti, ún. viszcerális zsír jelenti.Ennek megállapításához már speciális műszerre van szükség, mellyel az átlagember csak az ezzel foglalkozó szakemberek rendelőiben találkozik.