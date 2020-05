Mikor gyanakodjunk táplálékintoleranciára?

Először is érdemes eloszlatni egy széles körben elterjedt tévhitet, hiszen az ételintolerancia nem az ételallergia szinonimája, a két kifejezés két különálló kórfolyamatot takar. Utóbbi esetben szervezetünk védekezőrendszere lép működésbe az elfogyasztott étel valamely összetevőjével szemben. Az egyébként ártalmatlan tápanyag által kiváltott, valójában tehát téves immunválasz akár súlyos, sőt, életveszélyes következményekkel is járhat. Kialakulhatnak bőrpanaszok, emésztőrendszeri szimptómák, valamint légúti tünetek egyaránt, legrosszabb esetben pedig anafilaxiás roham léphet fel.

Milyen esetekben szükséges a vérvételes vizsgálat gyermekeknél? Részletek itt.

Ételallergia csupán a gyermekek néhány százalékánál fordul elő, felnőttkorban pedig még ritkább. Jellemzője, hogy a problémás táplálék elfogyasztását követően rövid időn belül jelentkeznek az említett tünetek, amelyek súlyossága nem áll arányban a bevitt étel mennyiségével. Magyarul mondva már egyetlen szem földimogyoró miatt is súlyos állapotba kerülhet, aki allergiás erre a közkedvelt ropogtatnivalóra. Tulajdonképpen ez a gyors és heves reakció nyújthat kezdeti támpontot a probléma jellegének meghatározásához, az intolerancia ugyanis eltérő karakterisztikával bír.

Az emberek mintegy 40 százaléka küzd valamilyen táplálékintoleranciával. Fotó: iStock

Jelek, amelyek táplálékintoleranciára utalnak

Bár a gabonaszármazékokkal és tejtermékekkel szembeni intolerancia mára széles körben ismert, valójában azonban ennél jóval színesebb a paletta, hiszen több mint ötszáz ételtípusra vonatkozóan igazolható a szervezet érzékenysége. Nem véletlen tehát, hogy - mint azt a bevezetőben is említettük - a probléma az emberek körülbelül 40 százalékát érinti, még ha sokan nem is tudnak róla. Mindez azért is fontos, mert ugyan a táplálékintolerancia nem gyógyítható, viszont tudatos táplálkozással, a panaszokat okozó ételek kiváltásával és elhagyásával megszabadulhatunk a kellemetlen tünetektől. Ahelyett tehát, hogy csendben tűrnénk és szenvednénk, gyanú esetén érdemes inkább utánajárni a kellemetlen tünetek hátterének.

Szemben az ételallergiával, ételintolerancia esetén nem az immunrendszer, hanem az emésztőrendszer működésében rejtőzik a hiba forrása. A szükséges lebontóenzim csökkent mennyisége - vagy akár teljes hiánya - miatt a szervezet ugyanis nem képes kellően megemészteni egy-egy tápanyagot, fokozódik a bélfal áteresztőképessége, illetve megváltozik a belek mozgása. Erre válaszul az immunrendszer ellenanyagot, úgynevezett immunglobulin G (IgG) antitesteket termel. Végeredményben különféle panaszok, így emésztőrendszeri tünetek mellett például bőrtünetek,fejfájásés légzési zavarok léphetnek fel, hosszú távon pedig a probléma a testsúlyra, az ízületekre vagy akár a fizikai teljesítőképességre és a hangulati életre is kihatással lehet.

Fontos különbség, hogy míg az allergiás tünetek már kis mennyiségű étel elfogyasztására is és szinte azonnal megjelennek, addig az intolerancia szimptómái az elfogyasztott tápanyagok mennyiségével arányos mértéket öltenek, kialakulásuk pedig órákba vagy napokba is telhet. Ez az időbeli eltérés természetesen igencsak megnehezíti, hogy az érintettek kiváltó tényezőként az étkezéshez kössék fellépő panaszaikat. Ha pedig mégis felmerül a gyanú, ilyen alapon igen nehéz biztonsággal meghatározni a konkrét élelmiszert, amely a bajt okozta. Mit lehet tehát ilyen esetekben tenni?

Hogyan diagnosztizálható az intolerancia?

A tehéntejtől és a gabonaféléktől a hagymán és az almán át a zsályáig és a tarisznyarákig számos, összességében több mint ötszáz különféle élelmiszerre lehet érzékeny az emésztésünk. Öröm az ürömben, hogy mind közül a valódi bűnöst egy egyszerű vérvétellel is meg lehet találni. A laborvizsgálat fókuszában ilyenkor táplálékspecifikus IgG antitestek állnak: a tesztek ezek jelenlétét és szintjét határozzák meg. Pozitív eredmény esetén igazolható az intolerancia fennállása. Magát a mintavételt nem szükséges éhgyomorra megejteni, sőt, előzetes diéta mellett akár álnegatív eredményt is hozhat a vizsgálat.

A laboratóriumi eredményeket mindenképpen javasolt szakember segítségével kiértékelni, illetve az egyéb lehetséges betegségek kizárása érdekében is ajánlott szakorvossal konzultálni. Fontos továbbá, hogy az érzékenység ismeretében se hagyjuk el átgondolatlanul a panaszokat kiváltó élelmiszert. Bár a tüneteink ez esetben valóban megszűnhetnek, egyidejűleg könnyen tápanyaghiány is kialakulhat a szervezetben. Forduljunk inkább dietetikushoz, aki szakszerű tanácsot tud adni az étrendünk helyes, kiegyensúlyozottságra törekvő átalakításához.