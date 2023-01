Meglepő, mire utalhat az ünnepek utáni rosszullét

Hisztamin a szervezetünkben található, és mindig valamilyen külső hatásra szabadul fel a sejtekben. Ugyanakkor táplálkozásunkkal is képesek vagyunk befolyásolni, hogy mennyi hisztamin termelődik. Egyes élelmiszereknek eleve magas a hisztamintartalma, míg más élelmiszerek fokozzák a szervezet hisztamintermelését. Ezenkívül léteznek olyan ételek és gyógyszerek is, amelyek gátolják a hisztamin lebontását – foglalta össze dr. Németh Alíz gasztroenterológus, hepatológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Egyes élelmiszerek felerősíthetik a hisztaminintolerancia tüneteit. Fotó: Getty Images

Az eredmény viszont minden esetben ugyanaz: ha ilyen ételeket fogyasztunk, a hisztamin mennyisége megnő a szervezetben. A problémát azonban nem önmagában ez jelenti, hanem az, ha valakinél nem áll rendelkezésre elegendő, a hisztamin lebontását végző diamino-oxidáz (DAO) enzim. Ezt az állapotot nevezzük hisztaminérzékenységnek, avagy hisztaminintoleranciának.

Hisztaminban gazdag karácsonyi menü

Az ünnepek alatt sok olyan élelmiszert fogyasztunk, amelyek felerősítik a hisztaminintolerancia tüneteit. Egyaránt a hagyományos menü részei a halak, az érett, penészes és füstölt sajtok, valamint a füstölt húskészítmények, a savanyú káposzta, a mák, a dió, a mogyoró, a csokoládé, a tojásfehérje és a fahéj. Az alkoholok közül különösen a pezsgő és a vörösbor ront a hisztaminérzékenyek állapotán. A felsorolt ételek mellett persze további élelmiszerek is kerülendők a hisztamindiéta során. Ezekről dietetikus tud bővebb tájékoztatást adni, orvosi kivizsgálást és diagnózist követően.

A hisztaminintolerancia tünetei igen sokfélék lehetnek. Légúti panaszoktól az emésztőrendszeren át az izmokat és a csontozatot is érintheti. A hisztaminintolerancia tünete lehet orrfolyás, orrdugulás, szívritmuszavar, magas vagy alacsony vérnyomás, hőhullám, arcpír, csalánkiütés, ekcéma, viszketés, fejfájás, hangulatingadozás, hányinger, puffadás, hasi görcsök, hasmenés, izom- és ízületi fájdalom. Ha valakinél ezek közül több is jelen van egy időben, vagy a tünetei ugyan egy típusba sorolhatók, egy szervhez köthetők, de ott a szakorvos nem talált eltérést, akkor érdemes gasztroenterológussal is konzultálni, illetve a kivizsgálás során a hisztaminintolerancia lehetőségére is gondolni.

