A puffadás hátterében állhat ételallergia vagy betegség, de a leggyakoribb probléma a nem megfelelő étrend. A kellemetlen tünet elkerülése érdekében fontos, hogy mozogjunk, valamint változtassunk az étrendünkön. A helyes táplálkozás kialakítása tehát a legfontosabb. Nézzük, miből is álljon az étrendünk!

1. Felejtsük el a nagy mennyiségeket! Ha csak kétszer háromszor étkezünk egy nap, sokkal többet eszünk, mint kellene, ami megterheli a gyomrot. Étkezzünk napi ötször, kisebb adagokban!

2. Együnk több rostot! A haspuffadás egyik fő oka a székrekedés, ez ellen pedig a rostdús táplálkozás a megoldás. Kezdjük a reggelt zabpehellyel, vagy müzlivel, így az anyagcserét is beindítjuk. Olyan gabonakeveréket keressünk, amelyben vízben oldható és vízben oldhatatlan rost is van. A chiamag és az útifűmaghéj fogyasztása is jó megoldás lehet!

Hogyan kerüljük el a puffadást?

3. Fogyasszunk zöldségeket! A nyers zöldség helyett válasszuk a főtt verziót, ugyanis ugyanannyi tápanyagot tartalmaz, viszont nem terheli meg túlzottan az emésztőrendszert.

Kerüljük a puffasztó ételeket. Fotó: 123rf

4. Kerüljük a puffasztó ételeket! Különösen a babot, a káposztát, a kelbimbót és a hüvelyeseket. Ezek az élelmiszerek rengeteg gázt termelnek a belekben, ami könnyen puffadáshoz vezet.

5. Kevesebb fűszer, kevesebb sav! A túl sok fűszer is haspuffadáshoz vezethet, különösen a csípőssel kell vigyázni, hiszen az chilivel ízesített ételek fogyasztása után több lesz a gyomorsavunk, ami irritálhatja a gyomrot. A savanyúságok, savanyú ételek, de a kávé, tea és alkohol is puffaszt.

6. Igyunk vizet! A megfelelő folyadékfogyasztás az emésztésben is segítségünkre van. Azt gondolnánk, a sok víz puffaszt, de ez nem igaz, ugyanis a normális emésztéshez szükségünk van arra, hogy hidratáltak legyünk. Napi 2 liter víz a minimum, amit célszerű elfogyasztani.

7. Mozogjunk többet! A testmozgás hatására csökken a feszültség, felszabadul a beleinkbe szorult levegő, így a haspuffadás is megszűnik. Gyorsítja az emésztést, hiszen a fokozott pulzus a belső izmok összehúzódását eredményezi. Már egy kis séta is beindítja az emésztési folyamatokat, a rendszeres mozgás pedig stabilizálja az anyagcserét.

8. Fontos a probiotikum! A kefír és a joghurt is hatásosak lehetnek, segítik az emésztést, enyhítik a tüneteket. A probiotikumok használata is mentőöv lehet.