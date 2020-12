Fokozott oxigénfelvétel: a szívet védi

Aerob edzésformák

A szív- és érrendszer egészségét leginkább az úgynevezett aerob jellegű sportok védik. Ez az elnevezés arra utal, hogy ezek a mozgásformák fokozott oxigénfelvétellel járnak - ezek azok a dinamikus sportok, amelyek végzése közben kissé megizzadunk, és felgyorsul a légzésünk. Ilyen például a foci, a tenisz, a tollaslabda, a gyors séta, a kocogás, az úszás, a kerékpározás, a tánc, az aerobik, a harcművészetek.

Nagyon fontos, hogy ne mozogjunk olyan intenzitással, amely mellett elakad a lélegzetünk, elegendő az a tempó, amely mellett még tudunk beszélni, de már egy mondatot nem tudunk egyben végigmondani. Az aerob edzést a legjobb pulzuskontroll mellett végezni, ezért aki teheti, ruházzon be egy pulzusmérő órára. Először is számoljuk ki a maximális pulzusszámunkat: 220-ból vonjuk ki az életkorunkat. Az edzés intenzitására vonatkozó adatot e művelet eredményének bizonyos százalékában adhatjuk meg. Kezdők először csak a maximális pulzusszám 40-50 százalékának megfelelővel eddzenek, később pedig a maximális pulzusszám 60-70 százaléka az ideális.



Az aerob jellegű edzéseket heti 1-2 alkalommal statikusabb mozgásformákkal is kiegészíthetjük. A súlyzós edzés kiválóan formálja az alakot, gyorsítja az anyagcserét, és fejleszti az izomzatot. A súlyzós edzés nem tilos, és kardiovaszkuláris kedvező hatásokkal is bír. Azonban tudnunk kell, hogy az izomtömeg-növelés nem elsődleges cél, ha az egészségünket akarjuk a betegségektől megvédeni. Ezért ne extrém súlyokkal eddzünk. Magas vérnyomásos, nem megfelelően beállított vérnyomású személy számára a súlyzós edzés azonban tilos. A body&mind mozgásformák, például a jóga, a pilates, a body art szintén alakformáló hatásúak, és az sem elhanyagolható, hogy a lelket is kiegyensúlyozzák, így segítenek oldani a szintén szív- és érrendszeri kockázatot jelentő stresszt.

Kifogások helyett

A sportágválasztás lehetőségeit természetesen több tényező is behatárolja: fontos például az, hogy milyen sportágak érhetőek el a településünkön. Hiába akarnánk például korcsolyázni, ha a legközelebbi jégpálya több településsel arrébb található - ugyanakkor ne legyintsünk, hogy mi mozognánk, de sajnos korcsolyapálya nincs a közelben. Biztosan találunk valami más, kedvünkre való mozgásformát, és néha-néha a korcsolya is beleférhet az életünkbe.

Az anyagi korlátok sem elhanyagolhatóak, hiszen nem telik mindenkinek költséges sportfelszerelésre vagy drága fitneszbérletre. Ám annak sem kell feladnia a mozgásra vonatkozó terveit, akinek a környezetében szegényes a sportágkínálat, és anyagiak tekintetében sem engedhet meg magának túl sokat. Számos olyan mozgásforma van ugyanis, amelyik semmilyen felszerelést nem igényel, és "létesítmény-igénye" sem több a két lábunknál.

Ingyen van például a kirándulás, a kocogás, a gyors séta bárhol a lakóhelyünk környékén, de ha van kertünk, máris hozzákezdhetünk a kertészkedéshez, vagy kimehetünk a gyerekekkel focizni, labdázni, tollasozni, fogócskázni - ez most, a COVID-os időszakban is megengedett. Sok helyütt bevett szokás, hogy az emberek a rövidebb távolságokat kerékpárral teszik meg - ez is kiváló edzésforma.

Ha be tudunk szerezni egy lépésszámlálót, akár a mindennapi ügyintézést is felhasználhatjuk az edzettségünk növelésére: ez a műszer ugyanis pontosan megmutatja, milyen aktivitási szinten éljük az életünket. Napi 5000 lépés alatt inaktív életmódról beszélhetünk, 5000 és 7499 lépés között alacsony aktivitás, 7500 és 9999 lépés között némileg aktív életmód jellemző ránk. Napi 10 000 lépés fölött aktív, 12 000 lépés fölött pedig igen aktív az életmódunk. Ha pedig a napi lépésszámunk alacsony, nem kell többet tennünk, mint egy kicsivel többet gyalogolni, sétálni, akár a kertben, a lakásban tenni-venni.

Bízzunk az ízlésünkben!

A választásban persze ne hagyjuk figyelmen kívül a saját ízlésünket sem. Olyan sportágba kezdjünk bele, amelyiket szívesen végezzük, hiszen ha alig várjuk az edzést, kevésbé valószínű, hogy kihagyjuk.

Sok kicsi sokra megy? Ne becsüljük le a mindennapi apró mozgások jelentőségét, használjunk ki minden lehetőséget a mozgásra: lift helyett válasszuk a lépcsőt, vagy hazafelé tegyünk meg egy-két megállónyi távot gyalog.

Jó, ha az edzés helye közel van a munka- vagy lakóhelyünkhöz, hogy az időhiány se lehessen akadály, és fontos, hogy anyagilag se jelentsen a sport elviselhetetlen terhet, hogy pénzügyi nehézségek esetén ne ez legyen az első tétel, amit kihúzunk a családi költségvetés kiadási oldaláról.

Aki úgy érzi, szinte semmilyen lehetősége sincs, nézzen körül az ingyenes sportolási lehetőségek között, vagy kisebb beruházásként vásároljon otthonra egy fitnesz DVD-t, amely sokáig szolgálhatja az egészségét - ráadásul most, a járvány miatti korlátozások idején is kielégítheti a mozgásigényünket.