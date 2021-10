A magas vérnyomást fogyással is lehet kezelni

Amagas vérnyomása többi között vesebetegséget, szívbetegséget és stroke-ot okozhat. Az arra jogosult betegek csupán kis részének írnak fel azonban fogyást elősegítő gyógyszereket, és szintén csak kevesen fordulnak műtéti megoldásért - idézi az Amerikai Szív Társaság (AHA) közleménye dr. Michael E. Hallt, az AHA obezitológiai csoportja vezetőjét. Annak ellenére, hogy ezekkel a kezelésekkel súlyos szövődményeket lehetne megelőzni, dr. Hall szerint többnyire már csak akkor veszik azokat számításba, ha a hipertóniás páciens már szervi károsodást is szenvedett.

A bariátriai műtéten átesett emberek 63 százalékának rendeződik a vérnyomása. Fotó: Getty Images

"Ha a fogyást elősegítő gyógyszeres kezelés és műtéti megoldás teljes életmódváltással párosul, úgy hatékonyan és tartósan képesek lefogyni az elhízással élők, csökkentve a vérnyomásukat is" - jelentette ki dr. Hall, a Mississippi Egyetem Orvosi Központ szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó részlegének igazgatója. A fogyást elősegítő eljárásokról, a gyógyszeres kezelésről és a bariátriai műtétekről szeptember végén tudományos állásfoglalást adott ki az Amerikai Szív Társaság a Hypertension című folyóiratában. Ez az állásfoglalás a diétáról, a fizikai aktivitásról és a testsúlykontrollról szóló közlemény után jelent meg.

A fogyás, az egészséges étrend és a kellő fizikai aktivitás egyaránt az elhízás okozta magas vérnyomás kezelésének sarokköve - magyarázta dr. Hall. Szívbarát étrendet ajánlanak a szakmai szervezetek a testsúlykontrollhoz és a vérnyomás megfelelő szinten tartásához. A mediterrán étrend és a DASH-diéta is elismert és elfogadott módszer - írják az állásfoglalásban. Mindkét étrendben sok zöldség és gyümölcs, hüvelyes, mogyoró, dió és mag szerepel, emellett közepes mennyiségű hal, tenger gyümölcsei, szárnyashús és tejtermék, illetve csak kevés édesség, vörös hús és húskészítmény.

"Vitán felül áll, hogy ha egészségesebb ételeket fogyasztunk, az jótékony hatással van mind a testsúlyra, mind pedig a vérnyomásra" - mondta dr. Hall. "Számos fogyókúra viszont csak rövid távon hatékony." Nagyon nehéz hosszú távon megtartani az elért testsúlyt. Ezért ha a diéta és a testedzés már nem hatékony, akkor az orvosoknak mérlegelniük kell, hogy felírnak-e gyógyszert azoknak a páciensnek, akiknek azelhízásmiatt már kialakult valamilyen betegségük, például magas a vérnyomásuk.

Az elhízást atesttömegindex(BMI) alapján számítják, ez a testtömeg és a magasság arányszáma. A 25-29-es BMI-jű emberek túlsúlyosnak számítanak, 30 feletti érték esetén pedig elhízásról beszélhetünk.

Az állásfoglalásban áttekintik a bariátriai műtétek hatását is. Ezekkel a módszerekkel a súlyosan elhízott emberek fogyását tudják elősegíteni. Azok tartoznak ide, akik BMI-je 40 fölött van, vagy 35 fölötti ez az értékük, de az elhízás mellé párosul valamilyen betegség is, például magas vérnyomás. A bariátriai műtéten átesett emberek 63 százalékának rendeződik a vérnyomása, és számos orvosi jelentés arról számol be, hogy az ilyen műtéten átesett betegek sokkal kevesebb vérnyomáscsökkentőt szednek. "A bariátriai műtéti technikák folyamatosan fejlődnek, egyre kevésbé invazívak és egyre kevesebb a kockázatuk" - magyarázza dr. Hall. "Bizonyos betegeknél fontolóra kell venni az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás mellett a gyógyszeres kezelést, a bariátriai műtétet vagy mindkettőt" - áll a tudományos állásfoglalásban.