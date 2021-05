6 vészjósló állapot nőknél, amely stroke-ra figyelmeztethet

Ha magunkon vagy más emberen érzékeljük a fenti tüneteket, azonnal hívjunk mentőt - még akkor is, ha a tünetek nem okoznak fájdalmat vagy elmúlnak. Ne feledjük: stroke esetén minél hamarabb kapunk orvosi ellátást, annál nagyobb az esély az életünk megmentésére. A gyors és szakszerű ellátás ráadásul a sikeres rehabilitáció esélyét is javítja.

2. Egyre több fiatal nő kap stroke-ot

Igaz, hogy a stroke leginkább az idősebb nőket és férfiakat érinti. Ám a Stroke Világszervezet arról számolt be, hogy a stroke-os esetek 8 százaléka - és a stroke miatti halálozások 4 százaléka - 44 év alatti embereknél fordul elő. Ennek az egyik lehetséges oka, hogy egyre nő az elhízott fiatal nők száma. A kutatások kimutatták, hogy azok a nők, akik elhíztak vagy 18 éves életkorukig legalább 20 kilogramm súlytöbbletet szedtek össze, két és félszer nagyobb eséllyel kapnak stroke-ot az egészséges súlyúakhoz képest.

Azelhízásönmagában is a stroke kockázati tényezője, de hozzájárul a többi rizikófaktor kialakulásához is, így például a magas vérnyomáshoz, a kettes típusú cukorbetegséghez és egyéb szívbetegségekhez. Ezek nőknél is egyre gyakrabban fordulnak elő. A fiatal nők a terhesség és a gyermekszülés során védtelenebbek lehetnek a stroke-kal szemben. A kismamák leggyakrabban a szülést követő néhány hétben kaphatnak stroke-ot, ezt a vérveszteség és a hormonális változások okozhatják. A stroke összefügg néhány terhességi komplikációval is, például a fertőzésekkel vagy a terhességi magas vérnyomással. A vérrögképződési hajlam általában megnövekszik a terhesség alatt - ha a vénákban képződik vérrög, akkor az stroke-ot okozhat.

3. A fogamzásgátló tabletták potenciálisan növelhetik a stroke kockázatát

Az Amerikai Stroke Társaság jelentése szerint azok a nők, akik fogamzásgátlót szednek, kétszer nagyobb eséllyel kaphatnak stroke-ot, mint azok, akik nem szednek ilyen szert. Afogamzásgátlótabletták vérrögképződést okozhatnak - bizonyos esetekben a vérrögök az agyba is eljuthatnak, és ez stroke-ot idéz elő.

A vérhiányos, vagy más néven agyi infarktusnak vérrög okozta érelzáródás az előidézője, amely megakadályozza az agy egy részének vérellátását.

Vérzéssel járó stroke akkor alakul ki, ha a beteg agyi erei vagy az agy körüli erei erősen meszesek, rugalmatlanok és megrepednek, illetve ha a betegnek agyi aneurizmája - elvékonyodott falú agyi értágulata - és magas vérnyomása is van. Ezt nevezzük agyvérzésnek.

Mivel a fiatal, egészséges nők stroke-kockázata alacsony, ezért nem feltétlenül kell lemondaniuk a fogamzásgátló tablettáról. A nőgyógyász el tudja dönteni, hogy egy páciensnek a szájon át szedett fogamzásgátló vagy valamilyen más védekezési módszer a legjobb. Ilyenkor feltárják az illető többi kockázati tényezőjét. Ha szájon át alkalmazandó fogamzásgátlót szed valaki, akkor az általános kockázati tényezők - például a dohányzás - tovább növelhetik a stroke kialakulásának kockázatát. Az életkor növekedésével egyre nő a fogamzásgátló tabletták stroke-kockázata.

4. A migrén és a stroke összefügg

Ez a bénítófejfájáskülönösen gyakori a nőknél, és leginkább az aurás migrén van kapcsolatban a stroke megemelkedett kockázatával. Ennek az összefüggésnek az okait még nem ismerjük pontosan, azt azonban tudjuk, hogy az aurás migrén olyan fejfájástípus, amelyik összekapcsolható a nagy fokú stroke-kockázattal. Az aurás migrén során a beteg fényvillanásokat tapasztal, fény- és hangérzékenység jelentkezik, kéz- vagy arczsibbadás, átmeneti látászavar és egyéb tünetek fordulnak elő. Ez a migrénfajta összefügghet a hormonális változásokkal is.

Az Amerikai Stroke Társaság szerint az aurás migrént elszenvedő nőknek tízszer nagyobb az esélyük arra, hogy stroke-ot kapjanak, ám ez összefügg azzal is, hogy milyen egyéb kockázati tényezőik vannak. Például a dohányzás és a szájon át szedett fogamzásgátlók különösen nagymértékben növelik a kockázatot.

5. A nők figyeljék a derékbőségüket

A kutatások kimutatták, hogy ötször nagyobb a stroke-kockázata azoknak a posztmenopauzás nőknek, akiknek a derékbőségük nagyobb 89 cm-nél és 128 mg/dl értéknél magasabb a vérük trigliceridszintje. Ráadásul az alma testalkatú nőknél emelkedik a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának valószínűsége is.

Vannak olyan kockázati tényezőink, amelyeket nem tudunk kontrollálni, ilyen például a családi kórtörténet, az etnikum vagy a rassz, valamint az életkorunk. Éppen ezért az a hasznos, ha ezek helyett inkább az életmódváltásra fókuszálunk. Például szánjunk időt a testmozgásra, tartsunk olyan étrendet, amelyik gazdag gyümölcsben, zöldségben és teljes kiőrlésű gabonában. Az egészséges életmód segíthet megelőzni a nőknél a stroke kialakulását, különösen akkor, ha vannak stroke-ra vonatkozó kockázati tényezőik.

6. A tranziens iszkémiás attak vagy "miniszélütés" figyelmeztető jel

A tranziens iszkémiás attak (TIA) vagy más néven "ministroke" ugyanazokat a tüneteket okozza, mint a stroke, csak mindössze néhány percig vagy néhány óráig állnak fenn. Annak ellenére, hogy a TIA-nak nincsenek tartós következményei, gyanú esetén azonnal forduljunk orvoshoz! Beszéljük meg a szakemberrel, hogy miként előzhetjük meg a stroke-ot, mert ha már volt TIA-nk, akkor kiemelkedően magas a stroke-kockázatunk. A TIA után könnyebben utána tudunk járni, mik a lehetséges kockázati tényezők, és a továbbiakban jobban tudunk ezekre figyelni.