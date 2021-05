Okosabbak az egészséges szívű emberek

Zombisejtek kelnek életre az emberi agyban a halál után - ha kíváncsi a részletekre, kattintson korábbi cikkünkre.

Dr. Zahra Raisi-Estabragh, a londoni Queen Mary Egyetem tudományos munkatársa a kutatás kapcsán a MedicalXpress-nek arról beszélt, a szívbetegség és ademenciafontos és egyre gyakrabban előforduló közegészségügyi probléma, különösen az idős generációnál. "Azt már eddig is tudtuk, hogy a szívbeteg páciensek nagyobb eséllyel kerülnek demenciás állapotba, és ez az összefüggés fordítva is érvényes, ám most azt mutattuk ki, hogy a szív és az agy egészségének összefüggései az egészséges emberekre is érvényesek" - emelte ki a szakember. Elmondta, ők bizonyították be elsőként az egészséges emberek nagyon nagy mintáján, hogy jobb kognitív teljesítményük van azoknak, akiknek egészséges a szívük szerkezete és funkciója. "A további kutatások hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy kidolgozzuk a stratégiáinkat a korai megelőzésre, valamint a szív- és agyi betegségek jövőbeli kialakulásának megakadályozására" - tette hozzá Dr. Raisi-Estabragh.

Ha egészséges a szívünk, jobb a problémamegoldó képességünk és a reakcióidőnk.

Az agyat a kutatók már eddig is a szívbetegség miatti károsodások célszervének tekintették, és a szívbetegségek kockázati tényezői szintén összefüggenek a vaszkuláris és azAlzheimer-kórmiatti demenciával. Azonban eddig még nem ismerték elég jól azokat a folyamatokat, amelyek miatt ez az összefüggés kialakul, és eddig még nem végeztek olyan kutatásokat, amelyek nagy populáción vagy olyan csoporton folytak, amelynek tagjai nem rendelkeztek sem agyi, sem szívbetegséggel.

A kutatócsoport a szív állapotát MRI vizsgálattal mérte fel, és ennek során anatómiai és funkcionális méréseket végzett. A kognitív funkciókat olyan tesztekkel végezték, amelyek a fluid intelligenciát (a logika problémák megoldási kapacitását) és a reakcióidőt mérték.

Ezúttal azonban harminckétezer brit személynél vizsgálták a szív egészségi állapota és a kognitív képességek közötti összefüggést. A European Heart Journal Cardiovascular Imaging című folyóiratban közölt kutatás eredményeiből kiderült, hogy ebben a nagyrészt egészséges emberekből álló nagy csoportban a kognitív képességeket mérő teszteken azok teljesítettek jobban, akiknek egészséges a szívük szerkezete és működése.

A "hagyományos" kockázati tényezők nem szolgáltak magyarázattal

Annak érdekében, hogy a kutatócsoport kiderítse az összefüggés hátterében álló folyamatokat, megvizsgálta, hogy a szív és az agy egészségi állapotának összefüggése kapcsolatban van-e a keringési betegségekre is jellemző kockázati tényezőkkel: a cukorbetegséggel, a dohányzással, a magas vérnyomással és az elhízással. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy bár ezek a tényezők egyaránt fontosak a szív és az agy egészségi állapotának meghatározásánál, de nem magyarázzák meg teljesen a megfigyelt összefüggéseket. Ez azt jelenti, hogy vannak alternatív mechanizmusok is az agy és a szív interakciójának szabályozására. Például más kutatásokban már kimutatták, hogy az Alzheimer-kór során az agyban abnormális mennyiségben felhalmozódó fehérjék a szívben is összegyűlhetnek, és ez megbetegíti a szívizmot. Egy másik lehetőség, hogy a szív és agy gyengébb egészségi állapota az egyre növekvő életkor következménye.

A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy ez csak egy megfigyelő kutatás volt, ezért az eredményekből nem lehet ok-okozati következtetéseket levonni, és nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a szívbetegség gyengébb kognitív eredményeket okoz és fordítva. Az is lehetséges, hogy vannak a háttérben zavaró tényezők: például az agy és a szív egészségi állapotának az összefüggését egy harmadik tényező is okozhatja.