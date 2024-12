Helyreállítják a bélflórát: ez a 9 étel építi legjobban a mikrobiomot

A bél-mikrobiom egészséges egyensúlya számos módon hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez: segít az emésztésben, véd a kórokozóktól, sőt még az immunrendszerünket is támogatja. Az egyensúly felborulása viszont gyulladásokkal, emésztési zavarokkal, sőt akár mentális problémákkal is járhat. A mikrobiom egyensúlyát megzavarhatja az egészségtelen táplálkozás, a magas stressz-szint, a kevés alvás, valamint az antibiotikumok használata is.

A joghurt és a kefír is segíthet visszaállítani a bél-mikrobiom egyensúlyát. Fotó: Getty Images

Így állítsd helyre a bélflóra egyensúlyát

A probiotikumok élő, jótékony baktériumokat tartalmaznak, amelyek segítenek újraépíteni a bélflórát. Az étrend-kiegészítők mellett ezekben az ételekben is megtalálhatók:

- élőflórás joghurt, kefir

- savanyú káposzta

- kimchi (erjesztéssel készült zöldségétel)

A prebiotikumok is segíthetnek a bélflóra egyensúlyának helyreállításában. Ezek a legjobb forrásai:

- hagyma, fokhagyma

- banán

- csicsóka

- zabpehely