A kiégés lehetséges tünetei

A 21. században a kiégés egyre gyakrabban használt kifejezéssé vált. Akik megtapasztalják, a lelkesedésük elvesztéséről, állandó pesszimizmusról és sikertelenség-érzésről számolnak be. Ezek az érzések a munkával és a magánélettel kapcsolatban is jelentkezhetnek.

Egy kutatás szerint a sok stressz akár öt és fél évvel is megrövidítheti az életünket, és egy átlagos felnőtt naponta legalább 11 percet idegeskedéssel tölt. A stressznek természetesen jelei is vannak - minél többet tapasztalunk magunkon, annál fontosabb, hogy valamilyen relaxáló vagy meditatív tevékenység után nézzünk, ami képes kikapcsolni és megnyugtatni. Kattintson a részletekért!

Kutatások szerint a kiégés a fizikai és a mentális egészségünkre is károsan hat , és ezek a káros hatások nagyon sok területen és nagyon sokféle módon jelentkezhetnek. Ha azt gyanítjuk, hogy nekünk is ezzel van dolgunk, az alábbi tüneteket keressük magunkon.

Kedves Doktornő! Harminc éves fiatalember vagyok és "munka váltás témával"fordulnék önhöz. Az első szakmám szobafestő,a második fodrász(alkalmazott) illetve rendelkezem vagyonőri vizsgával is(érettségi,angol alap nyelvvizsga,jogosítvány). Lényegében 22-23 éves koromtól a második szakmámban dolgozom,de úgy érzem már nem vonz ez a szakma(feszélyezve érzem magam a munkában/munkahelyen),de nehezen merek váltani,mert más területen kevés a tapasztalatom illetve a munkanélküliség esete is visszatart!!Főiskolára nehezen/nem tudok bejutni,mert dolgoznom kell és a magas tandíjat sem tudom fizetni.Néhányan azt tanácsolják inkább vállalkozzak,de nincs ismeretem ebben a témában,és a költségek is magasak.Szeretném az idegen nyelvet tanulni,de ezt főként a munkahely váltással tudom elérni(vagyonőri 24-48 munkarend)illetve egy estleges 2 munkahely lehetősége.Vannak munka lehetőségek,szakmákon belül ill. egyéb területeken szintén,de nem tudom hogyan döntsek?Próbálok anyagi és továbblépés(fejlődés)szerint tervezni,ill. már a külföldi munkákon is gondolkoztam. Sajnos anyagilag nem tudok független lenni,így még a szüleim házában élek,bár önálló "terepen". Jelenleg nincs párkapcsolatom,esetleg ez is okoz belső nyomást?? Szeretem a szüleimet,de talán önállósági/leválási problémákkal állók szemben?! Több velem egy korú ismerősöm már "saját" életet él,esetleg már gyermekük is van.! Nem értem mi lehet a probléma ill. megoldás?!Természetes ez a döntésképtelenség vagy valami lelki/pszichológiai probléma okozza a tanácstalanságot??Vagy több megoldandó probléma van?? Néha egy álom világban érzem magam,mintha ez nem is a valóság lenne?!!Kérem segítsen... Köszönöm

Kedves Kérdező! Levele alapján valóban nem éál olyan életformát, mely az ismeretei és az életkora alpján szükséges lenne. Én nem helyelem azt a gondolatot, hogy a szülőről le kellene válni. Inkább felnőtt-felnőtt relációt kellene kialakítani...