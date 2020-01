A munkahelyi pszichopaták 5 típusa

Adunk egy kis segítséget a munkahelyi pszichopaták felismeréséhez.

A health24.com által megkérdezett pszichiáter azt javasulja, hogy először is tudatosítsuk magunkban, hogy ez a viselkedés a pszichopata főnök/kolléga saját bizonytalanságának eredménye, és ez nem fog változni. Fontos az is, hogy megvédjük magunkat. Legyünk tisztában a jogainkkal, segítsünk kiépíteni egy támogató hálózatot a vállalaton belül, és ha az adott munkatárssal kell egyeztetnünk, lehetőleg e-mailezzünk, személyes találkozó esetén pedig mindent írjunk le.

A pszichopaták további három típusát is megkülönböztethetjük: az állandó izgalmakat, veszélyes sportokat és tevékenységeket imádó, forrófejű és dühét fékezni képtelen "zaklatott pszichopatát", a sármos, manipulatív, bárkit bármire rábeszélő és mindent megúszó "karizmatikus pszichopatát", valamint az "egocentrikus-impulzív pszichopatát". Utóbbiaknak nagyon megy a szabályok kijátszása, mások manipulálása és a saját érdekeik miatti hazudozás. Emellett önzők, énközpontúak és nem tudnak hosszútávú célokat kitűzni , illetve ezekért dolgozni. A világot ellenséges helyként látják, magukat pedig a körülmények ártatlan áldozataiként. Ennek jegyében agresszív viselkedésüket is meg tudják magyarázni saját maguknak, és másokat okolnak saját problémáikért, kudarcaikért is. A tudósok szerint figyelemreméltó a kapcsolat a pszichopátia ezen típusa és a borderline személyiségzavar között.

A másodlagos pszichopaták érzelmileg instabilak, meggondolatlanok és impulzívak. Lehetnek túl emocionálisak, aggódóak, ellenségesek és önpusztítóak is. Az elsődleges csoportba tartozókkal szemben dezorganizáltak és hajlamosak a túl kockázatos döntéshozatalra is. Bár képesek bizonyos fokú félelmet és lelkifurdalást érezni, ám érzelmi zavarodottságuk miatt ezeket többnyire ellenségeskedéssel és agresszióval fedik el.

Kedves Doktornő! Harminc éves fiatalember vagyok és "munka váltás témával"fordulnék önhöz. Az első szakmám szobafestő,a második fodrász(alkalmazott) illetve rendelkezem vagyonőri vizsgával is(érettségi,angol alap nyelvvizsga,jogosítvány). Lényegében 22-23 éves koromtól a második szakmámban dolgozom,de úgy érzem már nem vonz ez a szakma(feszélyezve érzem magam a munkában/munkahelyen),de nehezen merek váltani,mert más területen kevés a tapasztalatom illetve a munkanélküliség esete is visszatart!!Főiskolára nehezen/nem tudok bejutni,mert dolgoznom kell és a magas tandíjat sem tudom fizetni.Néhányan azt tanácsolják inkább vállalkozzak,de nincs ismeretem ebben a témában,és a költségek is magasak.Szeretném az idegen nyelvet tanulni,de ezt főként a munkahely váltással tudom elérni(vagyonőri 24-48 munkarend)illetve egy estleges 2 munkahely lehetősége.Vannak munka lehetőségek,szakmákon belül ill. egyéb területeken szintén,de nem tudom hogyan döntsek?Próbálok anyagi és továbblépés(fejlődés)szerint tervezni,ill. már a külföldi munkákon is gondolkoztam. Sajnos anyagilag nem tudok független lenni,így még a szüleim házában élek,bár önálló "terepen". Jelenleg nincs párkapcsolatom,esetleg ez is okoz belső nyomást?? Szeretem a szüleimet,de talán önállósági/leválási problémákkal állók szemben?! Több velem egy korú ismerősöm már "saját" életet él,esetleg már gyermekük is van.! Nem értem mi lehet a probléma ill. megoldás?!Természetes ez a döntésképtelenség vagy valami lelki/pszichológiai probléma okozza a tanácstalanságot??Vagy több megoldandó probléma van?? Néha egy álom világban érzem magam,mintha ez nem is a valóság lenne?!!Kérem segítsen... Köszönöm

Kedves Kérdező! Levele alapján valóban nem éál olyan életformát, mely az ismeretei és az életkora alpján szükséges lenne. Én nem helyelem azt a gondolatot, hogy a szülőről le kellene válni. Inkább felnőtt-felnőtt relációt kellene kialakítani...