Szakítás: így vészeljük át a karantén idején

A filmekből ismerősek lehetnek azok a programok, amik segítenek átvészelni egy fájdalmas szakítást: közös buli a barátokkal és változatosabbnál változatosabb programok, amelyek elterelik a figyelmünket a minket ért veszteségről. Igen ám, de mi a helyzet akkor, ha ezek közül egyikre sincs lehetőségünk, mert éppen egy világjárvány kellős közepén kell megküzdenünk a megváltozott életkörülményekkel? A helyzet nem egyszerű, de a wellandgood.com portál két szakértőt is kifaggatott arról, milyen lépések segíthetnek feldolgozni és lezárni egy kapcsolatot a négy fal közé szorulva.

Szakítsuk meg a kapcsolatot teljesen

Alapesetben sem könnyű elengedni azt, akivel hosszú hónapokig, évekig együtt voltunk, de a jelenlegi helyzetben még fontosabb, hogy ha kimondtuk a szakítást, akkor ténylegesen vágjunk el minden köteléket, ami a korábbi párunkhoz fűzhet. A bezártság ugyanis felerősítheti a magány és az elhagyatottság érzését, emiatt könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy visszatalálunk az exünkhöz. "Ha nem is végleg, de egy időre mindenképp javasolt megszakítani a kommunikáció minden formáját a korábbi partnerrel. Szakítás után ugyanis az érzelmek és a lelki állapot is nagyon törékeny még, a kommunikáció pedig elhomályosíthatja a határokat" - mondja Tennesha Wood párkapcsolati coach. Ahhoz, hogy ezek a vonalak minél tisztábbak maradjanak, tanácsos növelni a fizikai és a virtuális távolságot is a felek között. Ha kell, tiltsuk le az ex telefonszámát és rejtsük el a posztjait a közösségi felületeken, hogy zavartalanul megkezdődhessen a szakítás utáni gyógyulási folyamat.

Az egyedüllét és a bezártság megnehezíti a szakítás feldolgozását. Fotó: Getty Images

Szabaduljunk meg mindentől, ami rá emlékeztet

Ha együtt éltünk a volt párunkkal, akkor bizony előfordulhat, hogy a legváratlanabb helyeken is az ő hátramaradt tárgyaiba futunk bele, amik fájdalmas mementói a frissen lezárt kapcsolatnak.

A szétköltözés után tehát a következő lépés egy nagy szelektálás: menjünk végig a lakáson, szedjük össze azokat a dolgokat, amik rá emlékeztetnek és rossz érzéssel töltenek el, majd dobozoljuk be őket. Ezután kérjünk meg egy közös barátot, ismerőst, hogy vigye el a másiknak, vagy ha nem tart rá igényt, adományozzuk el vagy nemes egyszerűséggel dobjuk ki mindet. A párkapcsolati coach szerint a környezetünk jelentős hatással van az érzelmeinkre, ezért fontos, hogy búcsút intsünk minden olyan dolognak, ami csak felszakítaná a gyógyulófélben lévő sebeket.

Adjunk teret az érzelmeinknek

Függetlenül attól, hogy miért ért véget a kapcsolat, a feldolgozást nagyban segíti, ha nem nyomjuk el a bennünk dúló érzelmeket, hanem teret engedünk nekik és megéljük őket teljes intenzitásukban. "Ér megbántottnak, szomorúnak, bizonytalannak, dühösnek vagy zaklatottnak érezni magunkat. Hagyjunk időt arra, hogy meggyászoljuk a kapcsolatot, és bátran sírjunk, nevessünk, illetve fejezzünk ki minden érzelmet, amin átmegyünk" - tanácsolja Tennesha Wood. Miután feldolgoztuk a szakítás tényét, törekedni kell arra, hogy elfogadjuk az új helyzetünket. "A múltat és a történteket semmilyen érzelemmel nem tudjuk megváltoztatni. Az egyetlen dolog, amin alakíthatunk, az az, hogyan tekintünk a saját helyzetünkre és miként tudunk előrelépni." Ennek része lehet például a megbocsátás a volt párunknak vagy akár saját magunknak is. A párkapcsolati coach szerint a megbocsátás nem más, mint egy kinyilatkoztatása annak: nem engedjük, hogy a múlt vagy az ex határozza meg a jövőbeli döntéseinket.

Szánjunk időt saját magunkra

Bár az "énidő" kifejezés kicsit elcsépelt lett az utóbbi időben, a szakítás után elengedhetetlen, hogy kényeztessük magunkat egy kicsit. Angela Ficken pszichoterapeuta szerint érdemes listát készíteni azokról a tevékenységekről és dolgokról, amelyek boldogsággal töltenek el bennünket, majd törekedjünk rá, hogy ezek közül minél többet iktassunk be a napi rutinunkba. A járványidőszakban persze limitáltak a lehetőségek, de azért a négy fal között is számos alkalom adódik egy kis öngondoskodásra. Írhatunk naplót, készíthetünk egy illatos habfürdőt, összeállíthatunk egy vidám lejátszási listát és táncolhatunk rá - bármi jöhet, amitől kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Emellett érdemes odafigyelni arra is, hogy egészségesen étkezzünk, rendszeresen mozogjunk és mindennap töltsünk egy kis időt a friss levegőn, ezek a testi és a lelki egészségünket is szolgálják.

Támaszkodjunk a szeretteinkre

Ha személyesen most nem is tudunk annyit találkozni, amennyit csak szeretnénk, semmiképp se mondjuk le a barátok és a család támogatásáról, társaságáról. Hívjuk bátran telefonon vagy videóchaten azokat a hozzánk közelálló személyeket, akik segíthetnek átvészelni ezt a nehéz időszakot, és keressük meg azokat a barátokat, ismerősöket is, akikkel az elmúlt hónapokban kicsit talán lazábbra vettük a kapcsolattartást. A jó beszélgetések kölcsönösen előnyünkre válnak majd, a karantén idején mindenkinek jólesik, ha van kihez szólni pár szót.

Kérjünk segítséget, ha kell

Az elszigeteltség és a személyes kapcsolatok hiánya önmagában is fogékonyabbá tehet valakit a szorongásra és a depressziós tünetekre, nem beszélve a szakításról, ami még tovább nehezíti a helyzetet. Épp ezért, ha úgy érezzük, a család és a barátok által nyújtott érzelmi támasz ellenére sem tudjuk feldolgozni a párunk elvesztését, bátran forduljunk szakemberhez! Egy mentálhigiénés segítő vezetésével megkímélhetjük magunkat a felesleges szenvedéstől, és erősebben, magabiztosabban jöhetünk ki a nehéz helyzetből, már csak ezért is biztosan megéri a befektetést!

Összegezzük a tapasztalatokat

Amikor érzelmileg elég stabilnak érezzük hozzá magunkat, érdemes időt szánni arra, hogy átgondoljuk, milyen tanulságokat vonhatunk le a véget ért kapcsolatból. Minél jobban elmerülünk az önismeretben, annál jobb esélyeink lesznek arra, hogy a jövőben harmonikus és boldog párkapcsolatot alakíthassunk ki. Ehhez azonban fel kell térképeznünk az igényeinket, a motivációnkat és azt, hogy mi az, ami félrement a legutóbbi párunkkal. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket és alaposan gondoljuk végig, mit válaszolunk rájuk: