Ennyi az ideális korkülönbség a pároknál - a tudomány szerint

Ha egy nő jóval idősebb a párjánál, nagy eséllyel furcsán néznek rá, míg ha egy férfi választ nála sokkal fiatalabb társat, rögtön rásütik a jól ismert bélyegeket. Mindegy, hogy ki az idősebb és ki a fiatalabb, azokat a párokat, akik között nagy korkülönbség van, gyakran érik előítéletek. Mintha a külvilág az évek számában mérné, hogy mennyire lehet boldog a kapcsolatuk – írja a noklapja.hu.

De vajon van ebben némi igazság? Egyértelmű válasz nincs, azonban a tudomány szerint mégiscsak van egy ideális korkülönbség, amely megkönnyíti a közös életet.

Fotó: Getty Images

Háromezer párt vizsgáltak

Egy több mint háromezer pár bevonásával készült kutatás egyértelmű tendenciát mutatott ki: minél nagyobb a korkülönbség, annál inkább csökken a kapcsolatban megélt elégedettség. Azok a párok, akiknél jelentős korkülönbség van, általában több kihívással szembesülnek, mint azok, akik hasonló korúak.

Nekik van a legnagyobb esélyük a harmonikus párkapcsolatra

A kutatások szerint a legboldogabb párok között 0–3 év a korkülönbség. Ez a szűk időbeli közelség megalapozza a közös érdeklődést, az összehangolt életcélokat és a hasonló világlátást. Ezek mind olyan kulcsfontosságú tényezők, amelyek biztos alapokat adnak a kapcsolatnak. Az efféle megállapítások persze mindig csak nagy általánosságban igazak – mindig vannak kivételek (minden felállásban).