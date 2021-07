Kiderült, honnan ered a szerelem

Bár a filmekben gyakran láthatunk szerelem első látásra típusú romantikus találkozásokat, egy új tanulmány szerint azonban a valóságban sokkal nagyobb valószínűséggel indulnak barátságként a párkapcsolatok.

Stinson szerint, tekintve a barátságként kezdődő romantikus kapcsolatok magas arányát, érdemes lenne a témában további kutatásokat folytatni. Emellett reméli, hogy a kutatás eredményei arra sarkallják majd az embereket, hogy újragondolják a szerelemről és barátságokról alkotott elképzeléseiket . "Érdemes átgondolni a feltevéseinket arról, mi tesz jóvá egy barátságot, és mi egy romantikus párkapcsolatot" - mutatott rá a pszichológus. A tanulmány a Social Psychological and Personality Science című tudományos folyóiratban jelent meg.

A köztudatban a barátság és a szerelem az emberi kapcsolatok két teljesen különálló típusa: másként alakulnak ki, illetve más igényeket is elégítenek ki. Danu Anthony Stinson, a kanadai Victoriai Egyetem pszichológusprofesszora szerint azonban a barátságok és románcok közötti határvonal közel sem ennyire éles . Mint azt a washingtoni székhelyű Személyiség- és Szociálpszichológiai Társaság (SPSP) közleménye írja , a tudományos kutatások általában véve túlbecsülik az első látásra kialakuló szerelmek jelentőségét, ennél fogva lényegesen kevesebbet tudunk arról, hogyan szövődnek szerelmek barátságokból. Stinson professzor és kollégái frissen megjelent tanulmányukban éppen ezért ez utóbbi kapcsolatok előfordulását és jelentőségét igyekeztek felmérni.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...