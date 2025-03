Négy intő jel, hogy sehova sem tart a párkapcsolatod

„Elakadtál egy stagnáló, frusztráló, esetleg érzelmileg kimerítő kapcsolatban? Ha úgy érzed, inkább kimerült vagy, mintsem elégedett, időszerű lehet erősen figyelned a vészjósló jelekre. Ha ugyanis félelemből, bűntudatból vagy megszokásból egy zsákutcába jutott kapcsolatban maradsz, azzal megfoszthatod magad attól a boldogságtól és párkapcsolattól, amelyet megérdemelsz” – írja a Psychology Today oldalán Jeffrey Bernstein pszichológus, párkapcsolati terapeuta. A szakember összesen négy olyan tünetet gyűjtött össze, amelyet tapasztalva érdemes mérlegelned, hogy szeretnél-e még esélyt adni a közös jövőnek.

A jó párkapcsolat energiát ad, nem pedig kimerít a szakember szerint. Fotó: Getty Images

A kapcsolat összességében inkább negatív érzéseket vált ki belőled

Minden párkapcsolatban vannak hullámhegyek és -völgyek. Ha viszont a rossz időszakok nagyon túlsúlyba kerülnek, az jelentős probléma. Az elmérgesedett viták, az érzelmi és fizikai távolságtartás egyaránt annak jelei, hogy ég a ház. Bernstein példaként említ egy párt a saját praxisából, Myrát és Geoffot. Eleinte szinte elválaszthatatlanok voltak egymástól, idővel azonban egyre feszültebbé váltak a beszélgetéseik, és egykor játékos tréfálkozásaikat felváltotta az állandó veszekedés. Egy ponton túl Myra már félt hazamenni, mert úgy érezte, elkerülhetetlen, hogy ismét összekapjanak valamin a férfivel. A szerelmüket pedig lassanként eltemette a neheztelés és a kimerültség.

Ha te is hasonló cipőben jársz, a pszichológus szerint érdemes megállnod egy pillanatra, és végiggondolni, hogy a jó pillanatok képesek-e még fenntartani a kapcsolatotokat. Amennyiben úgy találod, hogy több benne a stressz, mint az öröm, akkor nem is biztos, hogy megéri együtt folytatni.

Elégedetlennek, boldogtalannak érzed magad

Fontos hangsúlyozni, hogy egy párkapcsolatnak gazdagítania kellene az ember életét, nem elvennie belőle. Nem jó jel tehát, ha úgy érzed, folyton csak igyekszel megjavítani a párod – vagy fordítva, ő téged. Az eredménytelenül is csak újra és újra lefolytatott viták gyakran azt jelzik, hogy a kapcsolat nem fejlődik. Ez történt Carlos és barátnője, Leah esetében is. A férfi sokáig remélte, hogy Leah ragaszkodóbbá tud válni. Eközben a nő azt hiányolta párjából, hogy nem elég ambiciózus. Mindketten azt érezték, hogy holtpontra jutottak. Mindegy volt, hányszor beszélik át a gondjaikat, egyikük sem tudott igazán boldog lenni.

Ilyen helyzetben érdemes feltenned magadnak a kérdés: azért maradok a kapcsolatban, mert tényleg szeretem ezt az embert, vagy azért, mert félek egyedül maradni? Ha a válasz inkább az utóbbi, akkor érdemes először a saját személyes fejlődésre koncentrálnod és egyedül kialakítanod egy boldog életet, mielőtt belevágnál egy komoly párkapcsolatba.

A türelmed bármikor elfogyhat

Azt veszed észre az utóbbi időben, hogy olyan apróságokért is hajlamos vagy ingerülten felcsattanni, amelyek korábban a legkevésbé sem érdekeltek? Amikor a harag felerősödik az emberben, még a legkisebb bosszúságot is elviselhetetlennek élheti meg. És ha azon kapod magad, hogy több időt töltesz veszekedéssel, mint a partnered társaságának élvezetével, akkor valószínű, hogy a kapcsolat elkezdett romlani. Aisha is imádta a barátját, Mattet, akivel sokat viccelődtek és nevettek közösen. Később aztán minden vicc csak szemforgatást és irritációt váltott ki a nőből. Sőt, attól is a falra mászott, ahogy a férfi az ételt rágta, vagy ahogy a tányérokat a mosogatóba tette. Kénytelen volt felismerni, hogy többé nem élvezi a közösen töltött időt, csak elviseli azt.

A tanulság az, hogy ha bármi bosszant, ne vedd félvállról! Vajon tényleg a másik szokásaival, viselkedésével van baj, vagy valami mélyebbről jövő probléma húzódik meg a háttérben? Ha a kapcsolat elveszíti a gyökereit, még az apró kellemetlenségek is hatalmas bosszúságnak érződhetnek.

Félelemtől a neheztelésig – a párkapcsolatok három leggyakoribb gyilkosa.

Mélyen belül érzed, hogy elmúlt a tűz

Bernstein szerint azzal is foglalkozni kell, ha folyton bizonytalannak érzed magad a kapcsolatod jövőjét illetően. A csendes, de nyugodni nem hagyó érzés gyakran intuícióból fakad, jelezve a bajt, amelyet az elméd nem hajlandó elfogadni. A pszichológus kliensei közül sokáig Ethan sem tudott szembenézni a ténnyel, hogy a Sarah és közte fennálló párkapcsolat nem tart sehova. Nem veszekedtek ugyan sokat, de nem is igazán tudtak közösen fejlődni. Minden alkalommal, amikor a férfi a jövőjükön gondolkodott, inkább félelmet érzett izgatottság helyett. Mélyen belül tudta ugyanis, hogy nem a megfelelő nővel van együtt.

A szakember azt javasolja, mert bízni magadban és a megérzéseidben. Ha úgy érzed, valami nem működik, akkor valószínűleg tényleg nem az igazi. Egyaránt segíthet tisztázni a helyzetet, ha őszintén kibeszéled azt egy közeli barátoddal, ha leírod az érzéseid egy naplóba, vagy ha felkeresel egy terapeutát. A legnehezebb ilyenkor belátni az igazságot – amint azonban ez megtörténik, képes leszel továbblépni.

„A fenti jeleket felismerni nem könnyű, ahogy egy párkapcsolatot lezárni sem egyszerű. Ha viszont a félelemtől vagy a megszokástól hajtva bent maradsz egy sehova sem haladó párkapcsolatban, éveket veszíthetsz el a boldogságodból. Ha a felsorolt példákban felismered a saját helyzeted, ideje feltenned magadnak a kérdést: képes ez a kapcsolat a legjobbat kihozni belőlem? Ha nem, akkor ne is akard becsapni magad. Egy jó párkapcsolat energiát ad, nem pedig kimerít” – hangsúlyozza Bernstein.