Jelek, hogy a megfelelő partnerrel vagyunk

Ugyanazok az életcéljaink

"Jack és én egy általános iskolában önkénteskedtünk az egyetemi éveinkben, és nagyon jól bánt a gyerekekkel. Ez nagyon megérintett, és tudtam, hogy nagyszerű apa lenne belőle. Bár a törölközőket nem hajtogatja élére, mint én, de ez nem is fontos. Túl sok ember várja el a párjától, hogy tökéletes legyen, de az emberek nem tökéletesek. A tény, hogy az életünk során mindig ugyanazokra a dolgokra vágytunk, jelezte nekem, hogy a lehető legjobb helyen vagyok mellette". (Nancy, 41 éve házas)

Túl sok ember várja el a párjától, hogy tökéletes legyen

Aprósággokkal próbáljuk boldogabbá tenni egymást

"Már majdnem fél évszázada vagyunk együtt a férjemmel, és bármikor újra hozzámennék. Mindig hajlandó volt extra erőfeszítéseket tenni értem és a családunkért is. Ha vásárolni mentünk, mindig türelmesen várt a próbafülke előtt, és a mai napig ajándék lottószelvényeket rejt el nekem a házban, mert tudja, hogy ezzel mekkora örömet tud szerezni neked. Még ennyi év után is imádom őt, és ezekből az apróságokból tudom, hogy ő is imád engem". (Carol, 43 éve házas)

Elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van

"A férjem és én nagyon eltérő környezetből jövünk. Az ő családjában nem túl szorosak a kötelékek, az enyém viszont egy igazi nagy, hangos olasz család, ahol mindig mindenki mindenről megmondja a véleményét. Ő mindig is elfogadta a velem együtt járó 'csomagot'. Ha ma ránézek, ugyanazt a férfit látom, akibe 53 évvel ezelőtt beleszerettem!" (Elisa, 51 éve házas)

Egymás legnagyobb drukkerei vagyunk

"A férjem és én a találkozásunk után egy héttel már jegyesek voltunk, és 10 hónap múlva össze is házasodtunk. Nem akartam elhinni, hogy egy ilyen csodálatos férfinak nincs senkije, és azonnal tudtam, hogy ő a nekem való partner. Mindig is olyan helyeken dolgoztam, ahol sok volt a stressz, és most már saját vállalkozásom van. Mindig tudtam, hogy nem számít, mennyire lesznek rázósak a dolgok, a férjem mellettem fog állni. Azt szokta mondani, hogy 'Ha kételkedsz abban, mennyire leszel sikeres, nézz a szemembe, mert nekem ez soha nem volt kérdés'. Ő az én bástyám, és stabil hátországom". (Cathy, 31 éve házas)

Forrás: womenshealthmag.com