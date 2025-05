Mobiljátékot írnak fel a szorongó gyerekeknek – legtöbbjüknek nincs szüksége további terápiára

A Lumi Nova egy terápiás játék, amelyet 7-12 éves gyermekek számára fejlesztettek ki, hogy segítségével kezelni tudják szorongásaikat. Mint azt a BBC írja, az alkalmazás a játékot kombinálja a kognitív viselkedésterápiával azáltal, hogy a gyerekek különböző küldetések teljesítése során nézhetnek szembe legrettegettebb félelmeikel. Mindezt pedig igen hatékonyan teszi: egy Gloucestershire megyei felmérés tanúsága szerint az applikációt használó fiatalok 71 százalékának semmilyen további segítségre nem volt szüksége szorongása leküzdéséhez.

Megugrott a szorongással küzdő gyerekek száma

A digitális terápia nincs vényhez vagy beutalóhoz kötve, az NHS Gloucestershire-i irodája térítésmentesen biztosítja azt az érintett családoknak. A Lumi Nova személyre szabott küldetései során olyan feladatok várják a felhasználókat, mint például az, hogy rajzolják le magukat egy meghatározott helyzetben, vagy nézzenek meg videókat, mielőtt a való életben is szembenéznének félelmeikkel. A játék fejlesztését 2023-ban rendelte meg az NHS, mivel a koronavírus-pandémiát követően fokozott igény mutatkozott a mentális egészséggel kapcsolatos gyerekkori ellátások iránt, egyszersmind a várólisták is drasztikusan megnőttek. Egy 2024-es felmérés szerint a megyében négyből egy gyermekben aggodalmat, félelmet kelt, hogy iskolába kell járnia.

A BBC-nek nyilatkozva egy helyi édesapa, David Williams arról beszélt, hogy 8 éves lánya olyan erős szorongással küzdött, amely már a tanulásban és mindennapi élete egyéb területein is problémákat okozott nála. Amióta viszont a Lumi Novával játszik, sokat javult a mentális egészsége. Korábban például félt a kutyáktól, olyannyira, hogy nem is mert egyedül iskolába járni. Mostanra nem okoz neki gondot, hogy elsétáljon egy eb mellett, és immár ismét élvezi, hogy önállóan el tud sétálni reggelente az iskolába. Mi több, néhány játékbeli küldetés után arra is mert vállalkozni, hogy megsimogasson egy terápiás kutyát az iskolában.

