Elképesztő mennyiségű információt gyűjtenek – 9 jel, amely Asperger-szindrómára utal

Az Asperger-szindróma az autizmus egy enyhébb formája, amelynél sem külső jelek nem utalnak zavarra, sem pedig az intelligenciában vagy a tanulási képességben nem okoz problémát. Összegyűjtöttük a leggyakoribb tüneteket, amelyekből arra gyanakodhatsz, hogy gyermeked Asperger-szindrómában érintett.

Az érintett gyerekek kapcsolatteremtési nehézségekkel küzdhetnek. Fotó: Getty Images

Balázsról az óvodában vették észre, hogy autista

Még az óvoda elején derült ki Balázsról, hogy autista. Nehezen vált szobatisztává, ezért kértünk időpontot a pedagógiai szakszolgálatnál, ahol a szakember vetette fel, hogy érdemes lenne megvizsgáltatnunk, és azóta is folyamatosan fejlesztésekre jár

– osztotta meg velünk kisfia történetét Zsolt. Az óvodában – mint mondja – szerencséjük volt, mert olyan óvónőt fogtak ki, aki autista gyerekekre specializálódott, az óvoda igazgatója pedig Balázs kedvéért módosította az intézmény alapító okiratát, hogy továbbra is tudjon oda járni. Mivel alapvetően nagyon enyhe Aspergerrel diagnosztizálták, és fejlesztést is kapott, iskolakezdésre teljesen alkalmassá vált arra, hogy átlagos gyerekek közé járhasson. Balázs ennek ellenére most – harmadik osztályosként – a suliban is kap fejlesztést.

A magánéletben kevésbé érezhető, hogy Balázs Aspergerrel él, jók a szociális készségei, szívesen barátkozik emberekkel, sok barátja van, illetve népszerű a lányok körében. Az egyetlen, ami szembetűnő, hogy

ha egy témakör érdekelni kezdi, arról mindent tudni akar. Szó szerint mindent. Emiatt én is sokat tanultam a Super Mario univerzumról, amikor angol nyelvű oldalon kerestünk utána a különböző lények leírásának, és hasonlóan történt később a Minecraft világával, valamint a Szimat képregényekkel is.

Az Asperger-szindróma árulkodó tünetei

Az empátia hiánya, kapcsolatteremtési nehézségek.

A szemkontaktus, illetve egyéb nonverbális kommunikációs eszközök, gesztusok, arckifejezések hiánya.

Nehezükre eshet, hogy megosszanak tárgyakat másokkal vagy részt vegyenek a közös játékban. Ez azonban nem jelent teljes elszigetelődést: gyakran igyekeznek másokhoz közeledni, ám ezt a maguk sajátos módján teszik és képtelenek értelmezni a másik nonverbális jeleit, érzelmeit. Jellemző például, hogy az érintettek hosszasan beszélnek a számukra kedves témáról anélkül, hogy észrevennék: a másikat ez nem érdekli.

Bizonyos mintákhoz, viselkedésekhez, rutinokhoz abnormálisan erős ragaszkodást, illetve egy-egy nagyon szűk érdeklődési körre irányuló extrém mértékű fókuszt mutathatnak. Az érintettek elképesztő mennyiségű információt gyűjthetnek össze egy konkrét dologról. Az ismétlés a mozgásban is megjelenhet, például egy jellegzetes mozdulatsorban, amibe akár az egész test bevonódhat.

A beszédmódjuk sokszor eltér a megszokottól, és nehezükre esik például a nyelvi humor, a kétértelműség vagy az irónia megértése. A beszédstílusuk gyakran feszes, pedáns, formális, és az átlagostól eltérő lehet a hangsúlyozásuk, a hanghordozásuk, a hangerejük, a beszédük ritmusa. Gyakori, hogy automatikusan ismételgetik, amit más mond.Gyakran nagyon jó megfigyelők, nagyszerű a memóriájuk, de érzékenyek lehetnek a hangra, a fényre vagy a szagokra.

Gyakori az ügyetlenség, vagyis bizonyos motorikus képességeik lassabban fejlődnek ki, nehezükre eshet megtanulni biciklizni, ugrálni, a kézírásuk nehezen olvasható.

Előfordulhat, hogy gondjaik vannak a térérzékeléssel, az egyensúlyozással.

Az Asperger-szindróma kezelése

Jelenleg nincs rá gyógymód, számos kezelés, terápia létezik azonban, amelyek segítségével csökkenthetők a tünetek. A Cleveland Clinic gyűjtése alapján az alábbi kezelések vethetők be: fizikoterápia, beszédterápia, a munkakészséget fejlesztő foglalkozásterápia, illetve családi vagy kapcsolati terápia.