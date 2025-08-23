Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Noszály Sándor: "Titkoltam a kapcsolataimban is"

Fontos ponthoz érkezett Noszály Sándor teniszező: őszintén beszél bipoláris betegségéről, hogy sorstársainak segítsen.

Csaknem egy éve annak, hogy Noszály Sándor teniszező szinte élő adásban omlott össze. A Sztárbox című műsor kamerái előtt egyre zavartabban viselkedett, később furcsa szövegeket posztolt közösségi oldalain, majd eltűnt a nyilvánosság elől, és a televízióműsorból is kiszállt.

Azóta kezeléseken vett részt, és sokkal jobban van. Fontos lépés volt az életében, amikor elmondta: évek óta bipoláris zavarral küzd. Addig a pontig még a legközelebbi ismerősei sem tudtak erről a mentális kihívásról, még párkapcsolataiban sem vállalta fel.  

Noszály Sándor - Fotó: fotocentral
Noszály Sándor - Fotó: fotocentral

A Frizbi Hajdú Péterrel című műsorban nemrégiben őszintén beszélt erről a nehéz betegségről, hogy sorstársainak is segítsen:

Korábban semmilyen problémám nem volt, de amikor 2014-ben elváltam, 12 napig egy másodpercet sem aludtam, úgy dobogott a szívem… sok antidepresszánst kaptam, mert mély depresszióban voltam. Sajnos, ez olaj volt a tűzre: valószínűleg volt bennem egy hajlam a bipolaritásra, és ez a neurotranszmitterek, a dopamin és a szerotonin egyensúlyát annyira megbontotta, hogy kialakult bennem a bipolaritás. Amikor visszamentem Los Angelesbe, akkor jött az első ámokfutásom, ami még nem volt annyira vészes, mint a boksz után, de onnantól kezdve olyan volt az életem, mint az EKG: hat hónap fent, hat hónap lent.

Nem volt igazán betegségtudatom, szégyelltem, stigmatizáltam önmagamat is. Nem szedtem folyamatosan gyógyszert, titkoltam a kapcsolataimban is, úgyhogy nagyon kemény 11 év áll mögöttem. (…) Végül is jó, hogy kiborult, mert így be kellett vállalnom a betegséget, és megszületett a Stigma No – magyarázta a sportoló megemlítve saját, tabutörő podcast-sorozatát.

A két, egymástól élesen elkülönülő állapot, a depresszió és a mánia egymás utáni ciklikus jelentkezését mániás depressziónak, modernebb néven bipoláris zavarnak hívják. A betegségre az „érzelmi hullámvasút” jellemző, a depresszió lehangolt periódusát a mánia indokolatlan hangulati emelkedettsége követi. A betegséget előidéző okok nehezen megfoghatóak, a két fázis tünetei eltérő súlyosságúak lehetnek, amely jelentős nehézségeket okozhat a kezelés terén. A bipoláris zavar drámai hullámzást produkál az érzelmi élet teljes skáláján a kitörő jókedv és a kóros nyomottság között. A motivációs, a viselkedéses és a testi tünetek szorosan követik a hangulati változásokat.


