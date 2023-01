Kiborít a mentális beteg szomszédom. Mit tehetek?

A Telex egy igazságügyi elmeszakértővel járta körbe, mit tehet, akinek a szomszédja mentális problémákkal küzd. Egy XI. kerületi, Lecke utcai társasházhoz azért hívták ki a rendőröket, mert az egyik lakó kalapáccsal törte be a szomszédja ajtaját. Később az őt megbilincselni próbáló mindhárom rendőrt megszúrta egy 17 centis késsel, ami az egyikük halálát is okozta.

A helyzetet nem könnyű kezelni, de a szomszéd szempontjából az a fontos, hogy őt fenyegetik-e. Ha igen, akkor rendőrt kell hívni, ez a legjobb, amit tehetünk.

Mik az árulkodó jelek?

Mentális betegségre utaló jel lehet a kiszámíthatatlanság: ha valaki az egyik pillanatban kedves, a másikban gyanakvó, agresszív. Dr. Somogyi Andrea pszichiáter, igazságügyi elmeorvos szakértő szerint az agresszív viselkedésen kívül vagy akár ahelyett több jel is utalhat mentális betegségre.

Egy társasházban a szomszédok nagyjából ismerik egymás napirendjét, idősek esetében nagy általánosságban tudható, mikor mennek el a boltba vagy a patikába, esetleg sétálni, a környezetük nagyrészt tudja, mikor van mozgás a lakásukban. Ha feltűnik, hogy valami nagyon megváltozott – például szokatlanul szótlanabb a szomszéd, mint általában –, akkor érdemes felvenni a kapcsolatot a rokonokkal, ismerősökkel, és elsősorban nekik jelezni a változást – mondta a pszichiáter.

Mikor kell mentőt hívni?

Somogyi Andrea szerint, ha idősek esetében tapasztalunk jelentős változást, például túlzott befordulást, és a hozzátartozók nem elérhetők, akkor a háziorvost, vagy az önkormányzati gondozási osztályt érdemes megkeresni. Extrémebb, látványosabb esetekben a 112-t kell hívni. Nehéz a kérdés, mert nem léphetjük át a személyiségi jogokat. Mi lesz, ha mentőt hívok, kórházba viszik a szomszédot, majd hazajön, és megtudja, hogy én vitettem be? Nem biztos, hogy belátja a betegségét, ezért a kapcsolatunk meg is változhat. De bármennyire nehéz is, mentőt kell hívni – hangsúlyozta a szakember.

A kezelőorvos, a független bíró és egy független pszichiáter értékeli a helyzetet, és állapítja meg, hogy fennáll-e a mentális zavar, ez alapján dönt a bíró a személyi szabadság korlátozásáról – számolt be a lehetséges következményekről a szakértő.

