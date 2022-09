Az otthoni főzés kevésbé hangoztatott előnye

Korábbi kutatások a főzést a boldogsággal, a relaxációval, a nagyobb önismerettel, az önbizalom növelésével hozták összefüggésbe. Kimutatták, hogy az otthoni főzés érzelmi feszültségeket old fel, a konyhában szerzett magabiztosság sikerélményt ad, és hogy erősödik az általános jóllét érzete. Otthon elvileg egészségesebben is étkezhetünk, mert ha valakiben megvan a szándék, könnyen elsajátíthatja az egészséges ételek készítését, amelyek számos rövid és hosszú távú egészségügyi előnnyel járnak – olvasható az Everyday Health összeállításában.

Jót tesz a léleknek a közös főzés és étkezés. Fotó: Getty IMages

Noha kevés kutatás készült arra vonatkozóan, hogy a főzés miként is javítja az érzelmi jólétet, a meglévő tanulmányok ígéretesek ebből a szempontból. A főzés például a társas kapcsolatok ápolásának remek módja lehet. Egy 2016-ban megjelent tanulmány szerint, az új-zélandi serdülők konyhatudománya összefüggött a jobb családi kapcsolatokkal, a mentális egészséggel és a depresszió alacsonyabb szintjével.

Egy másik kutatás arról számolt be, hogy a közösségi főzőprogramok segítenek a sérült és ép embereknek is a szocializációban és az elszigeteltség érzésének megfékezésében. Legutóbb pedig azt figyelték meg, hogy egy héthetes főzőprogram jelentősen hozzájárult az önbizalom és elégedettség érzetének növeléséhez, illetve a résztvevők általános és mentális egészségük javulásához.

A főzés, mint terápia

A lélek problémáinak egy részét társas kapcsolatokkal is lehet gyógyítani, gondoljunk például a művészetterápiára vagy a közösségi pszichiátriára. Ahogy egy művészetterapeuta a traumával kapcsolatos dolgokat rajzoltathat a pácienssel, a kulináris terápia ugyanezt teheti az ételekkel. „Például az ételükben lévő fűszerek az érintett érzéseket képviselhetik. Vagy a páciensnek olyan ételt kell főznie, amely arra a személyre emlékezteti, akit éppen gyászol” – mondta Joanna Rees, az ausztráliai Edith Cowan Egyetem kutatója, aki szerint a jó főzés megtanulása széles körű pozitív egészségügyi hatásokkal jár, mert egyszerre biztosít örömforrást és kikapcsolódást. A konyhában elért magabiztosság az önhatékonyságot is növeli, ami összességben pozitív hatással van a mentális és fizikai egészségre. Magyarán: egyáltalán nem kell mesterszakáccsá válni ahhoz, hogy kihasználjuk a főzés mentális egészségre gyakorolt előnyeit.

A kutatók többféle tanácsot is adnak azoknak, akik terápiás céllal szeretnének főzni tanulni. Az egyik az, hogy a főzéssel ne legyen semmiféle célunk. Nem kell vele sietni és nem baj, ha nem lesz tökéletes az étel. A másik, hogy kezdjük egyszerűen, hiszen a legegyszerűbb étel is saját alkotás. Egy jó főtt tojás elkészítése lehet akkora öröm, mint egy lasagne sikeres összerakása. A harmadik tanácsuk az, hogy mindent csináljunk tudatosan a konyhában. Például készítsük elő és rakjuk rendbe az összes hozzávalót és felszerelést, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen. Ezáltal mentálisan is ráhangolódunk a főzésre.



Ha a főzés szociális előnyeit szeretnénk kihasználni, hívjunk meg másokat egy-egy közös főzésre vagy vendégeljük meg barátainkat a saját főztünkkel. Mindez remek módja lehet a kapcsolatok ápolásának, és még közelebb hozhatja egymáshoz az embereket. És talán az sem utolsó szempont, hogy nyilvánvalóan gazdaságosabb otthon főzni, mint étterembe járni, különösen manapság, az áremelkedések idején.

