Így vigyázzunk járvány alatt az idősekre

A járvány tavaszi kitörését követően idős emberek tízezrei tapasztalták azt, hogy a szokásos rokonlátogatások megritkulnak, sőt akár teljesen meg is szűnnek, és a családjukkal csupán telefonon tudják tartani a kapcsolatot. Ez persze az ő érdekükben történt, hiszen a koronavírus okozta megbetegedés az ő szervezetüket viseli meg leginkább - ezért a magyarországi járványügyi kommunikáció alapja is az volt, hogy az időseket és a krónikus betegséggel küzdőket kell leginkább óvni. Viszont az idős emberekre egy másik, nagyon komoly veszély is leselkedik: a magány.

600 ezer nyugdíjas él egyedül

Gyakori tévhitek a magányról - kattintson ide a részletekért.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársainak áprilisi kutatása szerint a 65 év feletti magyar lakosság harmada, nagyjából 600 ezer ember él egyedül. Az érintettek 60 százaléka szinte semmilyen szociális életet nem él, a társaságot a boltban, lottózóban, vagy a fodrásznál keresik. A járvány miatt azonban ezek a kapcsolatteremtési lehetőségek is egyre jobban beszűkülnek, ami miatt a magány még inkább rátelepedik az idősekre. Ennek pedig nemcsak a lelki, de a testi egészségükre is komoly hatása van.

h i r d e t é s

Kutatások igazolták, hogy a magányos emberek szervezetében nagyobb arányban termelődnek azok a hormonok, amelyek stressz hatására is megszaporodnak. Ez pedig az állandó szorongással járó jellegzetes betegségek (magas vérnyomás, szívinfarktus, stroke) kialakulásának esélyét is növelik. Más tanulmányok azt igazolták, hogy a magányos embereknél kétszer gyakoribb a depresszió és másfélszer gyakoribbak az öngyilkos gondolatok. De hogyan segítsük az időseket a járvány ideje alatt anélkül, hogy veszélyeztetnénk az egészségüket? Összegyűjtöttünk néhány tanácsot.

Hívjuk fel őket hetente legalább egyszer

Még ha a telefonhívás nem is helyettesítheti teljesen a személyes találkozást, a magányos emberek számára ez is nagyon fontos lehet. Minél többször tudunk beszélgetni az idős rokonokkal, annál jobb, de hetente legalább egy alkalommal mindenképp gondoljunk rájuk! A videócsetelés még jobb lehet, hiszen így esetleg azt is észrevehetjük, ha egészségi állapotuk szemmel láthatóan leromlott volna, vagy a környezetükben bármi aggodalomra okot adó változás következik be.

Kövessük az egészségi állapotukat távolról

Az okoseszközök nemcsak a fiatalok mindennapjait könnyíthetik meg: a hazai piacon is elérhető olyan okosóra, amely kimondottan az idősek igényeire, pontosabban az ő védelmükre lett kifejlesztve. Az eszköz folyamatosan figyeli és rögzíti a viselőjének egészségügyi adatait, például a pulzusát is, egy applikáció segítségével pedig ezeket az adatokat távolról is lekérhetjük.

A Vodafone Senior okosórája minden egyedül élő, idős ember számára hatalmas segítséget jelenthet, függetlenül attól, hogy küzdenek-e valamilyen krónikus betegséggel. Egy töltéssel nagyjából három napig üzemel. (X)

A beépített SIM-kártya segítségével egy előre betáplált telefonszámot is tárcsázni lehet az eszközön lévő, nagy piros gomb lenyomásával. Így ha az idős ember rosszul van, a telefont sem kell megkeresni, a csuklóján lévő eszközzel villámgyorsan jelezhet a szeretteinek, illetve akár hanghívást is kezdeményezhet.

Már olyan okosórák is léteznek, amelyek az idősek igényeire lettek kifejlesztve.

Ez életmentő lehet például egy infarktus vagy stroke esetén, melynek során a zavarodott beteg nem is lenne képes a telefonban a megfelelő számot kikeresni vagy tárcsázni. Ráadásul az eszköz képes meghatározni a viselőjének pontos helyzetét is, így azt sem kell neki elmagyaráznia, hogy hol van - bizonyos betegségben szenvedőknek ez egyébként sem egyszerű feladat.

Bár az órát nagyon egyszerűen használhatja bárki, érdemes minden fontos tudnivalót elmagyarázni a viselőjének, főként a kezelésével és a töltésével kapcsolatban. Talán kezdetben tartanak ezektől az okoseszközöktől, de megnyugtathatja őket a tudat, hogy egyetlen mozdulattal segítséget kérhetnek, ha baj van.

Kérjük a szomszédok segítségét

Ha az idős személy távol lakik tőlünk, nagyon sokat tudnak segíteni a szomszédok is. Vegyük fel velük a kapcsolatot és kérjük meg őket, hogy időnként - persze kellő elővigyázatossággal - látogassák meg a hozzátartozónkat, figyeljenek rá ők is, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt. Lelkileg is megnyugtatja az idős személyt, ha tudja, van a közelben valaki, akire számíthat.

Vásároljunk be helyettük

Az idős, beteg embereknek különösen fontos elkerülni azokat a zárt, nehezen szellőző helyeket, ahol sok ember megfordul. Ilyenek például a boltok és bevásárlóközpontok, sőt a nagy tömeg miatt a piacokat is ajánlott kerülni ezekben a napokban. Időnként vásároljunk be nekik a legfontosabb dolgokból, a tartós élelmiszerek mellett vigyünk az egészségük számára fontos zöldségekből és gyümölcsökből is, illetve mindenből, amire szükségük lehet.

Érezzék jól magukat az otthonukban

Segítsük az idős embert abban, hogy otthon a lehető legjobban érezze magát. Ha szívesen olvasna, vigyünk neki könyveket, ha rejtvényt fejtene, akkor újságokat, ha pedig szeret televízió nézni, bővítsük a csatornáinak kínálatát. Hogyha van valamilyen hobbija, a következő hetekben több időt fordíthat rá, legyen az kertészkedés, festés vagy valamilyen kézműves termékek készítése. Biztosítsuk számára az ehhez szükséges felszerelést is!

Szponzorált tartalom. A cikket a Vodafone támogatta.