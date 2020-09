Hogyan működik a pszichoterápia?

"...ha valaki nagyon harmonikus, az azért gyanús. A terápia mindenkire ráfér." Olvasónk saját tapasztalatairól számolt be. Részletek itt.

A pszichoterápia sikerességének alapja a pszichoterapeuta és a kliens között kialakuló bizalmi kapcsolat, amely nem igazán hasonlítható más emberi kapcsolathoz. A beszélgetések célja, hogy a páciens új tapasztalatokat szerezzen önmagáról, illetve hogy a szakemberrel közösen képesek legyenek olyan viselkedésbeli elemeket és módszereket kialakítani, amelyek révén hatékonyabbá, rugalmasabbá válik az adott egyén személyisége.

A pszichoterápia sokak számára nyújthat segítséget lelki eredetű gondjaik legyőzésében

"Viselkedésben és gondolkodásban hosszú idő alatt elsajátított és berögzült mintákat igyekszünk javítani, átírni, ami végül erősebb alkalmazkodási képességhez vezet. Ehhez idő kell: hónapok vagy akár évek is" - mutatott rá dr. Simon Viktória pszichiáter. Hozzátette, hogy a változás alapja a bizalom, amelynek kialakulásához önmagában is szükség van néhány alkalomra, a pszichoterápia tehát nem egy-két beszélgetés alatt fejti ki érdemi hatását. A szakember egyebek mellett erre is bővebben kitér az alábbi videóban.