Hibák, amiket ne kövessünk el ajándékozáskor

Amikor ajándékot veszünk valakinek, értelemszerűen azt szeretnénk, hogy az illető örüljön annak, amit kap. Erre nem csak azért vágyunk, mert felszabadító érzés boldognak látni a másikat: jólesik ilyenkor magunkat is vállon veregetni, hogy lám, milyen szép eredménnyel végeztük el a feladatot. Ahhoz azonban, hogy valóban elégedettek lehessünk a végeredménnyel, nem szabad rossz szempontok alapján, időt, energiát megspórolva választani. A téma így, karácsony közeledtével egyébként különösen aktuális, de bármilyen más ünnep, jeles esemény - születésnap, esküvő stb. - esetén hasznosíthatjuk a psychologytoday.com tanácsait.

Aki jó ajándékot szeretne venni, az figyel néhány dologra. Fotó: Getty Images

Ne az alapján válasszunk, nekünk mi tetszik

Csúnya hiba az ajándékozásnál, ha azt vesszük alapul, mi minek örülnénk. Természetes, hogy a válogatásnál azokon a dolgokon akad meg a szemünk, amik a saját ízlésünknek felelnek meg, de jusson eszünkbe: nem biztos, hogy a másikat is boldoggá tudnánk tenni az adott meglepetéssel. Daniel Batson pszichológus szerint csak akkor jó módszer "önmagunk" felől megközelíteni az ajándékvásárlás témáját, ha egy hozzánk nagyon hasonló személyiségű embert kell meglepnünk. Ellenkező esetben meg kell próbálni a másik bőrébe bújni, és elképzelni, az ízlése, preferenciája, tulajdonságai alapján mi tenné őt boldoggá. Ez persze nem olyan egyszerű, hiszen nagyon alaposan ismerni kell az érintettet.

Ha van lista, szemezgessünk arról

Ugyancsak nagy baki, ha van egy ajándéklista, amelyről válogathatunk, mi mégsem vesszük igénybe ezt a lehetőséget. Vagy azért, mert túl büszkék vagyunk ahhoz, hogy segítséget fogadjunk el, vagy azért, mert úgy érezzük, elég jól ismerjük ahhoz a másikat, hogy ne kelljen listákból tájékozódni. Meg egyébként is: magunktól biztosan emlékezetesebb meglepetést találunk ki a másiknak. Pedig kutatások szerint az emberek sokkal jobban értékelik, ha olyan ajándékot kapnak, amilyet kérnek. Egy közelmúltban készült amerikai vizsgálat során házaspárokat kérdeztek az esküvőjükön kapott ajándékokról. Mint elmondták, rengeteg mindennel elhalmozták őket az ékszerektől kezdve a repülőjegyeken át a dekorációs elemekig, de függetlenül attól, hogy mennyibe kerültek, azoknak a dolgoknak örültek a legjobban, amelyek az általuk összeállított kívánságlistán szerepeltek.

Nem biztos, hogy a tárgyak verik az élményeket

Olyan világban élünk, ahol szinte sporttá vált minél több anyagi javat felhalmozni. Szakemberek szerint ugyanakkor a tárgyak nem feltétlenül segítenek a fizikai és szellemi jóllét elérésében, fenntartásában. Egy 1279, 21-69 éves kor közötti amerikai részvételével zajlott kutatásból például az derült ki, hogy az embereket sokkal boldogabbá teszi, ha élményekkel lepik meg őket, mintha tárgyakat kapnának. Ezt is vegyük tehát figyelembe az ajándékvásárlásnál! A koronavírus-járvány miatt természetesen most limitáltak az élménylehetőségek, de nem kell nagy dolgokban gondolkodni: otthon is számos remek programot szervezhetünk. Egy társasjátékozós est vagy egy online kurzuson való részvétel remek választás lehet.

Nem baj, ha ugyanolyan

Az élet egyik területén sem jó, ha túlzásokba esünk, és ez igaz az ajándékozásra is. Aki például görcsösen törekszik arra, hogy minden egyes ismerősének különböző, személyre szabott ajándékot vegyen - noha sok esetben nincs is esély rá, hogy valaha találkozzanak az érintettek, és kiderüljön, hogy ugyanolyan ajándékot kaptak -, az bizony túlgondolja a dolgot. Nemcsak magunkat készítjük ilyenkor ki az állandó agyalással és utánajárással, de megvan az esély rá, hogy a tökéletességre törekvés miatt nem a megfelelő ajándékokat vesszük meg. Nyugodtan egyszerűsítsük le a folyamatot: ha megoldható jövőbeni kínos pillanatok nélkül, és ha úgy ítéljük meg, hogy egy adott ajándék több embernek is tetszene, vegyünk belőle több darabot.

Az ár nem minden

Gyakori hiba, hogy azt hisszük, minél drágább egy ajándék, annál jobban fog örülni a másik. Kutatások azonban rávilágítottak, hogy bár az ajándékozó pozitív korrelációra számít az ajándék ára és aközött, hogy mennyire értékeli az adott dolgot a másik, valójában nincs összefüggés az ár és az ajándék okozta öröm között. Francis J. Flynn és Gabrielle S. Adams pszichológusok vizsgálatuk során menyasszonyokat kérdeztek arról, mennyire tetszett nekik a gyűrűjük - kiderült, hogy teljesen független volt az ártól, mit gondolnak az ékszerről. A vőlegények ugyanakkor meg voltak győződve róla, hogy az ár igenis sokat nyom a latban; minél drágább gyűrűt vettek, annál erősebben hittek ebben. Egy másik tanulmány hasonló eredményre jutott, csak ott születésnapi ajándékokkal kapcsolatban kutakodtak a szakemberek.

Nem szégyen, ha kérdezünk

Bármennyit is gondolkodunk, egyszerűen nem tudjuk eldönteni, mit vegyünk a másiknak, noha nagyon szeretnénk neki olyan ajándékot választani, aminek örül? Kérdezzünk az érintettől. Nem szégyen, nem "gáz", nem elítélendő - sokkal inkább egy praktikus megoldás, amelynek nyomán mindenki nyer. Egy közelmúltban végzett kutatásban például szerelmespárokat kértek meg arra, hogy próbálják meg minél pontosabban meghatározni a kedvesük ízlését, preferenciáit. A tudakozódáshoz mindenféle módszert használhattak. Az eredmények megmutatták: azok teljesítettek a legjobban, akik sokat kérdeztek a másiktól.

A legmegfelelőbb ajándék kiválasztásához sok esetben nem elég az az információmennyiség, amit már tudunk a másikról, elképzelhető, hogy újakat is kell gyűjteni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy konkrétan kérdezzünk rá, mit szeretne a másik. Ha elképzeltünk neki egy ajándékot, megérdeklődhetjük, milyen színűt, ízűt stb. szeretne az adott dologból. Ha két ajándék között vacillálunk, kérjük meg, döntsön ő, melyiket választaná szíve szerint. De iránymutatásért is fordulhatunk hozzá, pontosan hol, mivel kezdjük a keresést, vicces vagy inkább praktikus ajándékot szeretne stb.