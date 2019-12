Bárkinek megváltoztatható a személyisége

Képzeljük el, hogy egy a közösség hosszútávú érdekeit szem előtt tartva olyan programot dolgoznak ki, ami a társadalom tagjainak bizonyos személyiségjegyeit erősítené, míg más vonásokat elfojtana. Tennék mindezt annak érdekében, hogy egészségesebbek, boldogabbak és sikeresebbek legyenek az emberek.

Mindez nem csupán fikció, s ez nem egy utópisztikus társadalmat bemutató film részlete, hanem egy nagyon is elérhető közelségbe került jövőkép. A legfrissebb személyiség-lélektani kutatások szerint ugyanis az eddig megváltoztathatatlannak hitt személyiség bizonyos jegyei tartós beavatkozással vagy fontosabb életesemények révén megváltoztathatóak.

Ez különösen azért is fontos, mivel egyes személyiségjegyek, mint például a neuroticitás (szorongás, sebezhetőség, gátlásosság), barátságosság, intellektus, extroverzió (önbizalom, energikusság), lelkiismeretesség megjósolhatják a jövőbeli egészségünket, boldogságunkat, de még a jövedelmünket is. Mindezek miatt fontos eszközként és célként is szolgálhatnak a jólét javítását célzó politikai döntések és intézkedések során.

Ha sikerül megváltoztatni bizonyos személyiségjegyeket, jobban teljesíthetnek a gyerekek. Fotó: iStock

Az erről szóló tanulmány az Amerikai Pszichológiai Társaság szaklapjának decemberi számában jelent meg, s az úgynevezett Personality Change Consortium, azaz személyiségváltozás konzorcium jegyzi. Ez egy olyan nemzetközi csoport, ami a személyiség változásainak megértése mellett kötelezte el magát. A társaság létrehozását két pszichológia professzor kezdeményezte a Kaliforniai Egyetemről. Wiebke Bleidorn és Christopher Hopwood mellett A személyiségjegyek politikai vonatkozása című tanulmányt további 13 szerzővel közösen írták.

Hatékony lehet a politikai szemléletváltás

"Ebben a tanulmányban bemutatjuk, hogy egyes személyiségjegyek hogyan szolgálhatnak a siker viszonylag megbízható előrejelzőjeként, míg más vonások hogyan válhatnak a politikai változások és beavatkozások sikeréhez vezető potenciális célpontokká" - mondta Bleidorn a Sciencedaily.com-nak.

"Szülők, tanárok, munkáltatók és még sokan mások próbálják befolyásolni a személyiségünket annak érdekében, hogy a jó emberekből még jobbakat faragjanak" - tette hozzá Hopwood. De most - mondta - szilárd bizonyítékok arra utalnak, hogy a személyiségjegyek elég változatosak ahhoz, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárások széles skáláján, akár az eddig elvártnál magasabb szinteken is. Ráadásul ezeket a vonásokat meg lehet változtatni, ha megfelelő életkorban és tartósan érik ezzel kapcsolatos hatások az embereket. Annak ellenére azonban, hogy ezek a személyiségjegyek megváltoztathatóak (bár ez nem könnyű feladat), képesek megőrizni viszonylagos stabilitásukat.

Hatékonyabb intézkedések

Sokszor olyan intézkedésekbe ölik a pénzt, amik valószínűleg nem fognak működni, mivel nincs bizonyított hatásuk a személyiségre. "Ezért lenne hasznos, ha a döntéshozók kifejezetten arra fókuszálnának, hogy milyen személyiségbeli változtatásokkal lehet elérni az egyéni és a közjó fejlesztése érdekében kitűzött célt. Az ilyen beavatkozások költségei és megtérülései, az ezekhez szükséges erőforrások mind fenntarthatóbbá válnának, ha figyelembe vennék a személyiségjegyekre gyakorolt hatásukat, egyúttal ez segítené a kutatókat is a változások mögött álló folyamatok jobb megértésében" - mondják a szakemberek.

Miért érdemes ezzel foglalkozni?

Kutatások bizonyították, hogy az emberek csak néhány személyiségvonásuk miatt különböznek igazán, ezek azonban igen széles skáláját biztosítják a különböző életutaknak. Bár ezek a tulajdonságok látszólag stabilak, megfelelő erőfeszítéssel és jó időzítéssel megváltoztathatóak, ezáltal lehetőséget teremtenek nagyszabású és széles társadalmi réteget érintő beavatkozások megvalósítására.

A fiatal felnőtteknél például a megfelelő időben történő beavatkozással csökkenthető a neuroticitás és javítható a lelkiismeretesség. Ezáltal később olyan intézkedések, melyek kitartást és hosszútávú elkötelezettséget igényelnek, hatékonyabbak lehetnek, hiszen az érzelmileg stabil, lelkiismeretes emberek nagyobb valószínűséggel tudják megvalósítani vagy magukévá tenni azokat. Ugyanez a helyzet a motivációval is. A siker elengedhetetlen feltételének a megfelelő személyiségvonások erősítésével "meg lehet ágyazni".

Bleidorn és Hopwood szerint a személyiség-lélektani kutatások segítségével olyan kérdésekre is választ kaphatunk, mint például a közösségi média és a videójátékok hosszútávú hatásai. Vagy akár arra, hogyan lehet rávenni a gyerekeket, hogy kedvesebbek legyenek és jobban teljesítsenek az iskolában. Esetleg arra is magyarázatot találunk majd, hogyan segíthetjük az emberek jobb beilleszkedését egy új környezetben, vagy hogyan lehet elősegíteni a méltóságteljes megöregedést.

Forrás: Sciencedaily