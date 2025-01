Szeretnék kevesebb alkoholt inni. Hogyan álljak neki?

Az alkoholfogyasztás minimalizálása éppúgy az egészséges életmód alappillére, mint a rendszeres testmozgás, a tudatos táplálkozás, vagy éppen a nyugodt éjszakai pihenés. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos állásfoglalása szerint az alkoholfogyasztás semmilyen mértékben nem tekinthető biztonságosnak. Az alkohol egy toxikus, pszichoaktív, függőséget okozó vegyület, amelynek túlzott bevitele a lelki és fizikai egészségre, valamint a társas kapcsolatokra egyaránt rányomhatja bélyegét. Így tehát mindenképpen érdemes arra törekedni, hogy minél kevesebb szeszesitalt fogyasszunk a mindennapokban. Az alábbiakban a brit egészségügyi szolgálat (NHS) és az ausztrál egészségügyi minisztérium gyűjtése alapján adunk néhány hasznos tippet mindehhez.

Nem szükséges alkohol ahhoz, hogy barátaiddal találkozz. Fotó: Getty Images

A tervezés a kulcs

Vannak, akiknél az azonnali teljes megvonás válik be a legjobban, míg másoknál inkább a bevitt alkoholmennyiség fokozatos csökkentése hoz előrelépést. Utóbbi esetben nagyon fontos a tervezés: tűzz ki magad elé konkrét célokat, amelyeket el szeretnél érni. A célok egyrészt lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy nyomon tudd követni az alkoholfogyasztásod, másrészt motivációt adhatnak a folytatáshoz. Jó megközelítés lehet például, ha felállítasz egy heti limitet, hosszú távon egyre jobban csökkentve azt. Fontos hangsúlyozni, hogy még ha egy-egy héten nem is sikerül teljesítened a kitűzött tervet, akkor se hagyj fel a próbálkozással!

Válts könnyebbre

Söröktől a pálinkákig az egyes szeszesitalok alkoholtartalma nagyon változó. Általában véve könnyebb visszaszorítani az alkoholbevitelt, ha minél kisebb térfogatszázalékú italokat fogyasztunk. Néhány felessel szinte észrevétlenül is túlléphetjük ugyanis a napi vagy heti limitet, míg ha sört vagy bort fogyasztunk, jobban kontrollálni tudjuk a mennyiséget.

Számít a társaság

Fontos hangsúlyozni, hogy az italozás nem a barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartás nélkülözhetetlen része. Nézzetek meg egy filmet egy moziban, menjetek el együtt sportolni, tervezettek egy közös kirándulást – a programlehetőségek sora szinte végtelen, ha arról van szó, hogy alkohol nélkül szeretnél találkozni valakivel. Mi több, érdemes tudatosan figyelni arra, hogy vajon nem éppen mások nyomására szoktál-e italt fogyasztani. Semmiképp sem javasolt például belemenni abba, hogy egy baráti társaságban mindenki köröket fizessen, mert ez nagyban megnehezíti, hogy nemet mondj a meghívásra.

Legyen rá külön kereted

Egészségügyi és szociális kockázatai mellett az alkoholfogyasztás pénzügyi oldalról is jelentős megterhelés. Ezt azonban a magad javára fordíthatod, ha havi kiadásaid megtervezésekor eleve meghatározol egy szűk keretet, amelyet alkoholvásárlásra fordítanál, és aztán szigorúan ragaszkodsz is ehhez a limithez. Segít, ha buliba indulva nem viszel magaddal a kelleténél több készpénzt – egyszersmind célszerűbb is ilyenkor készpénzzel fizetni bankkártya helyett, hogy jobban nyomon tudd követni költéseidet.