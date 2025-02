Zacher: „alkoholból csak a nulla az egészséges mennyiség”

„Magyar és nemzetközi felmérések igazolják, hogy a fiatalok egyre kevesebb alkoholt isznak, és akkor is a kisebb alkoholtartalmú italokat választják” – olvasható az InfoStart cikkében. Mint írták, a tendenciára már a gyártók is reagáltak, azonban továbbra is kampányolnak a fogyasztás fenntartásáért.

Egyre csökken az alkoholfogyasztási kedv a fiatalok körében. Fotó (illusztráció): Getty Images

Növekszik az egészségtudatosság

A portálnak Zacher Gábor toxikológus elmondta, valóban változik a társadalom és az alkohol viszonya. Ennek oka, hogy a fiatalok már sokkal egészségtudatosabbak, mint a korábbi generációk – de nem csupán az alkoholfogyasztás, hanem a táplálkozás és a mozgás terén is.

A szakember azt is tisztázta, hogy alkoholból csak a nulla az egészséges mennyiség. Véleménye szerint azonban éppen annyira reális egy alkoholmentes világban reménykedni, mint a világbékében.

Van egy kis baj az alkoholmentes sörökkel

Egyre kevesebben kerülnek detoxikálóba

A toxikológus elmondása szerint az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat a detoxikálóba vagy sürgősségire szállítottak száma.

Alacsony alkoholtartalmú italok, sörkoktélok, borkoktélok, ezek dominálják jelenleg a fiatalok fogyasztási szokásait. Amivel én találkozom akár a sürgősségi osztályon, akár pedig a mentőmunkám során, az az extrémitás. Attól, hogy valaki megiszik mondjuk két sörkoktélt vagy borkoktélt, nem fognak hozzá mentőt hívni, nem fog kórházba kerülni” – emelte ki Zacher.