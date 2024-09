Meddig marad legális a dohányzás vezetés közben?

A KRESZ egyelőre nem tiltja, hogy valaki a volán mögött ülve rágyújtson, a vezetés közbeni dohányzás létjogosultságát egyre több országban, így Magyarországon is megkérdőjelezték - írja a Vezess.

Miközben a kézben tartott telefon használatát autóvezetéskor már itthon is hosszú ideje szankcionálják, itthon egyelőre még szabadon rágyújthatunk autózás közben is. Más európai országokban azonban szigorúbban viszonyulnak a kérdéshez. Németországban még csak javaslat szintjén merült fel, hogy drasztikus szankciókat kellene alkalmazni az autóban cigarettázókkal szemben, ugyanígy Hollandiában és Lengyelországban is mérlegelik a tilalom lehetőségét.

A KRESZ egyelőre nem tiltja, hogy valaki a volán mögött ülve rágyújtson. Fotó: Getty Images

Az ADAC gyűjtéséből kiderült, hogy számos ország már lépett az ügyben, többek között az alábbi módokon: