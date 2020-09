Tápanyaghiány, ami depressziót is okozhat

Nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy minden élelmiszer, mellyel a testünket tápláljuk, az agyunkra - így a hangulatunkra - is hatással van. Több kutatás is bizonyította, hogy a depressziós tüneteket mutatók több tápanyagból is hiányt szenvednek, és ha ezeket a tápanyagokat pótoljuk, sokkal könnyebben tudunk megbirkózni a motiváció hiányával, a rosszkedvvel, az enerváltsággal, az alvászavarokkal, és egyéb olyan tünetekkel, melyek a depressziót kísérhetik.

A tápanyaghiány depressziót is okozhat

Az omega-3 zsírsavak csökkentik a szervezet gyulladásait, a koleszterinszintet, védik a szívet és a vérereket, emellett pedig az idegrendszerünkre és az agyműködésre is rendkívül jó hatással vannak. Amennyiben nem jut elegendő ebből a fontos mikrotápanyagból a szervezetünkbe, akkor depressziós tünetek is kialakulhatnak: egy korábbi kutatás szerint. Az omega-3 zsírsavakat pótolhatjuk étrend-kiegészítőkkel, de úgy is, hogy több zsíros halat, lenmagot vagy diót fogyasztunk.A D-vitamin nemcsak a csontjaink egészségének biztosításában és az immunrendszerünk megfelelő működésében jászik szerepet, de Ez a hormon szükséges például ahhoz, hogy boldognak, kiegyensúlyozottnak és motiváltnak érezzük magunkat.Sajnos, az emberek többsége D-vitamin-hiányban szenved, különösen nagy veszélyben vannak az idősebbek, a tinédzserek, a túlsúlyosak, a krónikus betegek, illetve azok, akik nagyon kevés időt töltenek a szabadban. A legegyszerűbben úgy biztosíthatjuk a szervezetünknek az elegendő D-vitamint, hogy, például munka előtt vagy az ebédszünetünkben sétálunk egy keveset.A magnézium is szükséges az idegrendszer megfelelő működéséhez, de az izomgörcsök ellen is hatásos, valamint a normális vérnyomás fenntartásában is szerepet játszik. Egy 2006-os kutatás szerinta depresszió, illetve az azzal kapcsolatos egyéb problémák, így az alvászavarok kialakulásában is. Magnéziumban gazdag ételek például a mandula, a banán, a hüvelyesek, a teljes kiőrlésű gabonafélék és a sötétzöld leveles zöldségek.A szelénnek nemcsak az idegrendszer és az agyműködés megfelelő működésében van nagy szerepe, de- ez pedig szintén fontos a mentális egészség megőrzéséhez. Egy 2015-ös, a Journal of Nutrition című szaklapban megjelent tanulmány szerint ha a vérben mérhető szelén szintje optimális, az a depressziós tünetek csökkenésével és jobb hangulattal jár együtt. Szelénben gazdag ételek a hüvelyesek, a csirke- és a pulykahús.