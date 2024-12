Karácsony utáni blues: Hogyan küzdj meg az ürességérzéssel?

Az ünnepek előtti izgalom, az ajándékok tervezése, roham a vásárlások során és családi összejövetelek miatti bevásárlások, dekorációk rendezgetése, mind-mind egy intenzív fizikai és lelki készenlétet kívánt meg tőlünk. Ha komolyan vesszük a társadalmi és családi tradíciókat, és nagy figyelmet fordítunk arra minden évben, hogy a karácsony írt és íratlan szabályrendszerét helyezzük a szemünk elé, bizony nagyfokú koncentrációra van szükségünk.

Az az öröm, amikor látjuk a boldog és elégedett tekinteteket, vagy amikor hosszú idő után, végre nyugodtan és kisimultan beszélgethetünk a családtagokkal, szinte minden erőbevetést megér. Valljuk be: ez az időszak varázslatos! Igazából olyan, mintha az idő kereke pár napra lelassulna, akár meg is állna. Amikor pedig elmúlik, és hirtelen visszatérnek a hétköznapok, nagyon össze kell szednünk magunkat, hogy felébredjünk.

Ne hibáztasd magad az üresség vagy szomorúság miatt, egyszerűen engedd meg magadnak, hogy feldolgozd az érzelmeket. Fotó: Getty Images

A karácsony utáni üresség érzése

Vajon miért érezzük magunkat letörtnek az ünnepek után? A hirtelen csend és a napi rutinhoz való visszatérés kiábrándító lehet. A „karácsony utáni blues”, azokra a rövid távú érzésekre utal, amelyeket az ünnepek után átélünk; a szomorúságot, a magányt, fáradtságot, esetleges csalódottságot, a lomhaságot, a lelki szorongást vagy akár a közelgő téli hónapoktól való félelmeket.

Nyilvánvaló, hogy ezek az érzések nem minden emberre jellemzők. Vannak, akiknek gondjai lehetnek magukkal az ünnepekkel – a nagy elvárások, az elveszett vagy elidegenedett szeretteik emlékei, vagy a súlyosbodó anyagi terhek nehéz gondolatokkal járnak. Mások viszont, akik élvezik az ünnepi szezont, dopamin és szerotonin (örömhormonok) löketet kaphatnak, miután barátaikkal és családjukkal töltötték az időt. De a napfény hiánya, a fizikai aktivitás csökkenése, vagy a fokozott elszigeteltség más emberektől mind hozzájárulhatnak az ünnepek utáni blues kialakulásához.

Hogyan küzdhetünk meg az üresség érzésével?

Fogadd el az érzéseidet – Ne hibáztasd magad az üresség vagy szomorúság miatt, egyszerűen engedd meg magadnak, hogy feldolgozd az érzelmeket. Állíts fel új célokat – Kezdd kicsiben: készíts egy újévi tervet vagy írj listát arról, amit el szeretnél a következő évben érni. Keress motiváló projekteket a magad számára; például egy új hobbit vagy tanulási lehetőséget. Mozogj rendszeresen – A mozgás, például egy séta vagy edzés, segíthet felszabadítani az endorfinokat. Légy hálás az ünnepi emlékekért – Készíts digitális fényképalbumot, amit elküldhetsz a szeretteidnek vagy írd le az ünnepek legszebb pillanatait. A hála pozitív hatással lesz a lelkiállapotodra, hidd el.

Ha azonban a közvetlen környezetedben körbetekintesz, láthatod, hogy nem minden ember számára telt így a karácsony, mint neked. Ne feledkezz meg ezekről az emberekről sem, beszélgess velük vagy támogasd őket másképp. Fontos felismerni ugyanakkor, hogy a karácsony utáni üresség érzése csupán átmeneti állapot és többnyire nincs hosszan tartó hatása.