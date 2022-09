Mindennapi szokások, amik súlyosbíthatják a depressziót

Mutatjuk, a Prevention gyűjtése alapján milyen mindennapi szokások súlyosbíthatják a depressziót.

Egészségtelen táplálkozás

Kutatások szerint a cukros ételeket, gyorsan felszívódó szénhidrátokat, olajban sült ételeket és jelentősebb mennyiségű alkoholt tartalmazó étrend rosszabbá teszi a kedélybetegség tüneteit. Hogy ennek pontosan mi az oka, azt még vizsgálják, de addig is fogyasszunk inkább sok zöldséget, gyümölcsöt, sovány húsokat, halat és teljes kiőrlésű gabonákat.

A kevés és rendszertelen alvás is súlyosbíthatja a depressziót. Fotó: Getty Images

Kevés és rendszertelen alvás

Nem meglepő, hogy ha nem alszunk eleget, az számos egészségügyi problémához vezethet. Az alvászavar klasszikus depressziós tünet, az alvási minták megváltozása pedig depresszív epizódokhoz vezethet. Ilyenkor kiemelten fontos, hogy betartsuk a napi rutint: feküdjünk és keljünk mindig ugyanakkor, és alvás előtt egy-két órával kerüljük a kék fényt kibocsátó készüléket, kijelzők használatát, mert ez összezavarhatja a melatonintermelést.

Közösségi oldalak használata

A Facebook-depresszió egy új jelenség, amit az vált ki, ha valaki, annak ellenére, hogy sok az ismerőse, nem kap megfelelő mennyiségű figyelmet, vagy (szerinte) elegendő számú like-ot a posztjaira. Több kutatás is talált már kapcsolatot a kedélybetegségek és a túlzásba vitt digitális aktivitás között. Az is tény ugyanakkor, hogy a közösségi oldalak használata jót is tehet, mert enyhítheti a magányosság érzését, de ha Facebookozás után rendszeresen dühösnek, csalódottnak vagy szomorúnak érezzük magunkat, egy időre inkább hanyagoljuk.

Időjárás

Kutatások bizonyítják, hogy sokak depressziója lesz súlyosabb a téli időszakban, amikor kevesebb a napsütés. Éppen ezért fontos, hogy a kedélybetegséggel küzdők a lehető legtöbbet legyenek a napon, a szabadban – tanulmányok szerint különösen a reggeli napfény képes javítani a hangulatot.

Dohányzás

A cigaretta alapvetően is egészségtelen, de ha valaki depressziós, annak a dohányzás még tovább ronthat az állapotán - a leszokás ugyanakkor segíthet enyhíteni a tüneteket. A dolognak a nikotinfüggéshez van köze: a nikotin eleinte nyugtat és segít koncentrálni, de később már érzékenyek és rosszkedvűek is lehetünk tőle.



