Csak átmeneti lehangoltság, vagy ez már depresszió? Innen tudhatod

A depresszió kockázatának felmérésére a szakemberek általában kétféle módszert alkalmaznak első lépésként: a PHQ-9-kérdéssort és a Beck-féle depresszió-kérdőívet. Ezek felhasználásával állítottunk össze mi is egy tízkérdéses tesztet, amelynek kitöltésével képet kaphatsz arról, hogy vajon mennyire van veszélyben a mentális egészséged.

Figyelem! A teszt kitöltése nem helyettesít egy orvosi vizsgálatot, eredménye pedig nem egyenértékű egy szakember által felállított diagnózissal! Erős gyanú, illetve öngyilkossági gondolatok esetén mielőbb keress fel egy pszichológust!

