Zente kezelése ezért nagyon drága

Napok óta egy tündéri, másfél éves kisfiúnak gyűjt az ország. Zente gerincvelői izomsorvadásban szenved, és csak a világ legdrágább gyógyszere segíthet rajta: kezelése közel 700 millió forintba kerülne. De miért ilyen költséges a terápia?

Mint azt mi is megírtuk, összefogott az internet a súlyos beteg Zente gyógyulása érdekében. A bükkösdi kisfiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában, az SMA I-es típusban szenved, szülei pedig közösségi gyűjtést indítottak, mert csak így van esély, hogy összegyűlik a kezeléshez szükséges összeg.

A Zolgensmával történő kezelés lényege, hogy a kis betegek szervezetébe a génterápiának köszönhetően egy vírust juttatnak be, amely "megfertőzi" és kicseréli a hibás vagy hiányzó motoros idegsejtek génállományát, így megakadályozza az izmok elsorvadását.

Bár az SMA-t jelenleg a gyógyíthatatlan betegségek közé sorolják, vannak olyan új gyógyszerek, amelyek rengeteget javíthatnak a betegek állapotán. Ezek viszont felfoghatatlanul sokba kerülnek - írja a Hvg.hu. Ilyen például a Zolgensma nevű készítmény, amely a világ legdrágább génterápiás, biotechnológiai úton előállított gyógyszere. Az ára 2,1 millió dollár, azaz közel 700 millió forint. Zente azonban csak ettől remélhet gyógyulást.

Miért ilyen költséges a terápia?

Bár a kezelést az Egyesült Államok gyógyszerészeti hatósága májusban engedélyeztette, Európában még nem szabadalmaztatták. Amerikában ráadásul óriási vitákat generált a terápia. Sok biztosító ugyanis csak szigorú feltételek mellett hajlandó finanszírozni, mondván, még nem bizonyított a hosszú távú hatása.

Egyelőre valóban nem tudni, hogy a Zolgensma 20-30 éves időtartamon belül milyen eredményeket mutat majd, de a kutatók jelenlegi véleménye szerint jó esetben akár 90 százalékos javulást is hozhat. Ami biztos, hogy a klinikai teszteken részt vevő csecsemők (36 kéthetes és nyolc hónapos kor közötti kisbaba) mindegyike javulást ért el.

Több évtizedes kutatás előzi meg a terápiát

Jelenleg egy másik kezelést is kap Zente

Zente egyébként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pozitív elbírálásának köszönhetően néhány hónapos kora óta. A kisfiúra nagyon jó hatással van a kezelés, ennek és a gyógytornának köszönhetően stabilan tud ülni, illetve akár 25 percig is képes tartani a fejét. Éppen ezért bíznak benne a szülei, hogy jó általános állapota miatt a génterápiás kezelés segítségével akár tünetmentes is lehet.



A Spinranzának is vannak azonban korlátai. Az injekció 23 millió forintba kerül alkalmanként, és mivel a betegeknek életük végéig szükségük van rá, csak látszólag olcsóbb a Zolgensmánál, amit csupán egyszer kell beadni.

Az összeg közel fele már megvan

Az édesanya legutóbbi Facebook-posztjából kiderült, hogy az összeg közel fele már megvan,. Ha ön is szeretne adományozni Zente gyógyulásáért, az alábbi számlaszámon megteheti.