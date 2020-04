Szer, ami mindig legyen a cukorbetegeknél

A diabétesz rendkívül káros az egész szervezetre, sérülések esetén pedig megnehezíti a sebgyógyulást. A magasvércukorszintmiatt a kórokozókkal szembeni harcot felvevő fehérvérsejtek aktivitása jelentősen lecsökken, emiatt fokozódik a fertőzésveszély, ráadásul a szövetek regenerálódási képessége is romlik, ami a további fertőzések melegágyát jelenti. A helyes fertőtlenítőszer megválasztásával viszont gyorsíthatjuk a seb gyógyulását, így elejét vehetjük a komplikációknak.

A cukorbetegség a világon a leggyakoribb anyagcsere-betegség, amely szövődményei révén rontja a beteg életminőségét és életkilátásait. Kialakulásáról, veszélyeiről és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

A legyengültimmunrendszermiatt egy apró seb is képes elfertőződni, ráadásul a diabétesz másik következménye az úgynevezett idegbántalom (neuropátia). Az idegeket érintő károsodás miatt a cukorbeteg egyáltalán nem érzi a fájdalmat, illetve látása is jelentősen leromolhat, ami miatt nem veszi észre az elszenvedett sérüléseket. Nagyon gyakran csak akkor fedezi fel a sebet, amikor már komoly szövethiány, esetleg szövetelhalás is kialakult. A diabétesz további következménye az érkárosodás, amely keringési zavarokat okozva rendkívül sérülékennyé és szárazzá teszi főként a lábak bőrét, így ezen a területen az apróbb sérülések esélye jelentősen megnő.

A perifériás idegbántalmak, valamint az erek elváltozásai miatt a sérülések szinte azonnal elfertőződhetnek, súlyosbodhatnak, ezért a megfelelő sebkezelés létfontosságú a krónikus betegségben szenvedők esetén.

Hogyan kezelje sebeit a cukorbeteg?

Ennek első lépése a rendszeres, napi vizsgálat, amelyet elvégezhet maga a cukorbeteg vagy valamely családtagja is. A legapróbb sérülés esetén is alaposan, azonnal el kell látni a sebet. Először el kell távolítani a szennyeződéseket kellemes hőmérsékletű, folyó víz alatt. Semmiképpen se alkalmazzunk mellé szappant, jódot, alkoholt vagy hidrogén-peroxidot, ezek ugyanis nemcsak irritálják a sebet, hanem károsítják az ép szöveteket is!

Sérülés esetén legjobb, ha a sebkezelés nemcsak a sérülés fertőtlenítéséből áll. Használjunk olyan sebkezelő készítményt, amely elősegíti a sebgyógyulást is, valamint nem tartalmaz jódot, így elkerüljük az esetleges allergiás reakciót.

Ezt követheti a megfelelő sebkezelő oldat vagy spray használata. Érdemes olyat választani, amely mind akut, mind pedig krónikus sebek kezelésére ajánlott, így nem kell többféle készítményt otthon tartani. Mindenképpen színtelen antiszeptikumot válasszunk, az elszíneződés ugyanis jelentősen akadályozhatja a sérülés állapotának megítélését. Tartalmazzon olyan anyagokat, amelyek elősegítik és gyorsítják a gyógyulást, nem allergizálnak, és minimális a mellékhatásuk, emellett széles hatásspektrummal és gyors behatási idővel rendelkezzenek. Legyen hatékony az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben is, de a test szöveteire ne legyen káros, továbbá hatékonyságát ne befolyásolják a sebkörnyezetben megjelenő anyagok - például vér vagy fehérje. Végül a sebet nedves sebkezelő kötszerrel fedjük le, és rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén pedig vizsgáltassuk meg orvosunkkal is.

Nem szabad elfelejteni, hogy a cukorbetegség mellett számos további egészségügyi probléma is sebesülési veszélyekkel járhat. Ilyen a nyiroködéma, a tartós szteroidos kezelés, az érszűkület és a visszértágulat. E betegségek esetén szintén tartsuk be a fenti szabályokat!