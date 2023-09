Meddig és miket lehet sportolni terhesség alatt?

A várandósság időszakára vonatkozóan sok tiltást olvashatunk. Ám nem lehet úgy élni, hogy minden tilos, ráadásul a szélsőséges tiltások lehangoltságot, frusztrációt okozhatnak az anyánál, ami nemcsak neki nem jó, de a magzatnak sem.

Van olyan terület, amiben muszáj teljesen megtartóztatni magunkat (ilyen például a nyers hús, tojás vagy az alkohol fogyasztása), ám vannak azok, ahol jobb megtalálni egy egészséges középutat. Pontosan ilyen a sport is.

A TERHESSÉG ALATTI MOZGÁS JÓT TESZ A BABÁNAK ÉS A MAMÁNAK IS. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ma már a szülészorvosok egyetértenek abban, hogy egészséges várandósság alatt nemhogy tilos, de kimondottan javasolt a mozgás, csak jól kell megválasztani a mozgásformát és az intenzitást.

Vizsgálatok azt találták, hogy a rendszeresen sportoló nőknél ritkább a szélsőségesen magas születési súly, és csökken a preeclampsia, a terhességi cukorbetegség, az inkontinencia, sőt, a depresszió kialakulásának kockázata is. De ami főként megnyugtató: a terhesség alatti sportolás nem emeli a vetélés, koraszülés vagy egyéb súlyos komplikáció veszélyét.

A Canadian Guideline for Physical Activity Throughout Pregnancy így fogalmaz: ’mérsékelten intenzív testmozgás’ a kívánatos. Ez körülbelül 150 perc mozgást jelent legalább három napra elosztva, de jó esetben egyébként te magad is érzed, hogy mit bír a tested, és nem fogod aránytalanul terhelni. Valószínűleg nem ekkor állsz neki felkészülni egy maratonra, még akkor sem, ha mindig látunk extrém eseteket – olyan nőket, akik atletizálnak vagy épp bokszzsákon gyakorolnak terhesen.

Az sem javasolt, hogy az ember ilyenkor kezdjen el egy új sportágat, kivéve, ha korábban keményen edzett, és most valami sokkal szelídebb módot keres a mozgásra.

A sportolás nemcsak a lelkiállapotodnak tesz jót a kilenc hónap alatt, de még magát a szülést is megkönnyíti. További előnyei a Kölni Német Sportegyetem 2008-as tanulmánya szerint: kevesebb fájdalomcsillapításra van szükség a szülés során, ritkább a gátmetszés, könnyebb a regenerálódás.

További pozitívum, hogy sportolás során több oxigén jut a magzatnak, és a különféle ingerek segítik a fejlődését (neked pedig az alvásodat).

Ami biztosan nem árthat: kismamatorna, jóga, séta, kirándulás – de elszántnak kell lenni abban, hogy ha bármi nem esik jól, merjük abbahagyni, és akár teljesen mást kipróbálni. Figyeld célzottan a szívverésedet, a légzés nehézségét, az izomfáradást! Az nem baj, ha a légzésed felgyorsul, de ha már kapkodóvá válik, és beszélgetni sem tudsz mozgás közben, az azt jelenti, hogy túl vagy az ideális tempón. Ügyelj rá, hogy ne menjen 140 fölé a pulzusod!

A futás az egyik legelterjedtebb hobbisport, ám sokan azonnal abbahagyják, amikor megtudják, hogy babát várnak, mert azt gondolják, hogy a legkisebb rázkódás is káros. Nos, erre nincsen szükség. Ha eddig is futottál, akkor az első két trimeszterben még nem kell abbahagynod. Az viszont egyértelmű, hogy nem szabad túlhajtani magad, sőt, ha jobban esik, az intenzív séta is megteszi.

Amitől még sokan tartanak, az a hasizomgyakorlat. Nos, ez sem tiltott, sőt, a core-izmokat megdolgoztató gyakorlatok kimondottan segíthetnek a vajúdás során, hiszen légzés során ezeket is használjuk. A szülés utáni regenerálódás is könnyebb erős hasizmokkal. Maradjon meg azonban ez is inkább az első és második trimeszterre, ha pedig háton fekve kivitelezed, ne tartson túl sokáig, főleg, ha gyengeséget, émelygést érzékelsz.

Ha edzővel dolgozol (vagy ha csoportos órára jársz) természetesen fel kell fedned előtte az állapotodat. Ha pedig egyedül mozognál, beszélj előtte az orvosoddal!

További jó választások még:

Úszás és aquafitness

A víz felhajtóereje miatt ez a mozgás kíméli az ízületeket és a gerincet, valamint a legtöbb izomcsoportot megdolgoztatja.

Jóga és pilates: erősíti a hátizmokat, segíti az összpontosítást. Oldja a stresszt, és lelkileg is segít a babára hangolódni.

Nordic walking: kíméli az ízületeket, javítja az állóképességet. Előnye, hogy szabadban végezhető.

Biciklizés: igen, ezt is szabad, de inkább csak akkor, ha korábban is sokat bicikliztél, és biztonságos útvonalat választasz.

És persze ott van még számos, speciálisan a kismamák helyzetére kifejlesztett torna és mozgásforma.

Feltétlen kerüld ezeket:

tenisz

kézilabda



kosárlabda



lovaglás



súlyemelés

küzdősportok

Vannak azonban helyzetek, amikor valóban semmilyen mozgás nem ajánlott; például hüvelyi vérzés, súlyosabb reggeli rosszullétek esetén, elöl tapadó lepény, rövid méhnyak mellett. Hasonlóképp tartózkodni kell ettől, ha a magzat nem megfelelően növekszik, ha nem beállított cukorbetegségünk vagy magasvérnyomás-betegségünk, esetleg pajzsmirigy-betegségünk van, vagy bármilyen komolyabb szív- érrendszeri, esetleg légzőszervi problémánk. Az ikerterhesség is fokozott körültekintést igényel, illetve az, ha volt korábbi koraszülés vagy vetélés nálad.

Reméljük, nem tartozol ebbe a csoportba, és élvezheted a mozgás örömét. De akár így van, akár úgy, nemsoká mindenképp az elképzelhető legnagyobb örömforrást kapod – a szülőszobán!