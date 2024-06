Így hat a csecsemőkre a babamasszázs

Az érintés az első szeretetnyelv, amelyet megtanulnak a kisbabák. Felgyorsult világunkban a szeretetteljes érintés még inkább kiemelt fontossággal bír, hogy kialakuljon a kötődés, amely végigkíséri majd a gyermeket egész életén át. A babamasszázs ehhez nyújt eszközt, hogy erősítse a kötődést, a szülők és a babák jobban megismerjék egymást, ezen felül rengeteg pozitív hatása van, ami kihat a babára, valamint a környezetére is – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület. Hozzáteszik, a babamasszázst Vimala McClure alkotta meg az indiai és a svéd masszázs, a jóga és a reflexológia ötvözésével. Az általa kifejlesztett mozdulatsort évente több százezren sajátítják el a világ száz országában.

A babamasszázs nemcsak a gyermek-szülő köteléket erősíti, de a kicsi testi-lelki egészségére is pozitív hatással bír. Fotó: Getty Images

„A 27 éves pályafutásom alatt megtapasztalhattam, hogy a babamasszázs mikre képes! A babamasszázs mindig a baba „engedélyével” zajlik és olyan varázslatos dolog, amely beépülve a család életébe megkönnyíti és örömtelivé varázsolja a kisbabás család mindennapjait. A nap bármelyik szakában lehet masszírozni, a lényeg, hogy zárjuk ki a külvilágot és összpontosítsunk a babánkra. Már újszülöttkorban el lehet kezdeni a masszázst, mivel rengeteg pozitív hatása van, hasfájás csökkentésére, az alvás minőségére és a szoptatás támogatására. Amit még ki kell emeljek, hogy koraszülött babáknál is lehet alkalmazni, a szeretetteljes érintésnek köszönhetően ezeknek a babáknak gyorsabban gyarapodik a súlyuk, ezáltal előbb haza mehetnek a kórházból” – fogalmazott Némethné Gregor Judit, a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület elnöke, a nemzetközi babamasszázs-szövetség (International Association of Infant Massage, IAIM) trénere.

A babamasszázs jótékony hatásai

A babamasszázs a kellemes testi élményen túl rengeteg pozitívumot ad a babának. Hozzájárul az egészségmegőrzéshez és a testi-lelki jóléthez. Anyukáknak önbizalmat ad, az apukáknak lehetőséget arra, hogy jobban megismerjék gyermeküket, továbbá be lehet vonni akár nagyobb testvért is, hogy ezzel is erősítsük a köztük lévő kapcsolatot. Emellett akadnak további előnyei is.

A masszírozás stimulálja a baba bőrét, a légző és keringési rendszert, az emésztést, illetve segíti az immunrendszer működését, az érzékszervek és az izomrendszer fejlődését.

Oldja a stresszt a babában és az anyukában is.

Javítja az alvás minőségét.

Kiegyensúlyozottabbak és nyugodtabbak lesznek a babák.

Segíti a mozgásfejlődést.

Csökkenti a hasfájást és a fogzási fájdalmat.

A masszírozás következtében oxitocin termelődik, ami hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben tudjon az édesanya szoptatni.

A babamasszázs alatt a szülő megérti a baba jelzéseit, és így képes lesz megfelelően reagálni a baba testi és lelki szükségleteire. Ráadásul a babamasszázsnak, a szeretetteljes érintésnek igazoltan nincs negatív hatása. „Annak érdekében, hogy a szülőknek megfelelően meg tudjuk tanítani a babamasszázs lépéseit és át tudjuk adni a hozzá tartozó tudást, egy 5 alkalmas tanfolyamot szoktunk tartani. A találkozásokon okleveles oktatóink egy gyakorlóbabán mutatják be a masszázs lépéseit, az anyukák vagy apukák már rögtön a gyermeküket kényeztethetik a mozdulatokkal. Ez a néhány alkalom igazán jó program, ahova ki lehet mozdulni és az új tudás megszerzése mellett találkozni lehet más szülőkkel. Bízom abban, hogy minél többen felismerik a babamasszázs rendkívüli hatásait, és olyan generációkat tudunk közösen felnevelni, akik kiegyensúlyozottak, kötődnek a családjukhoz és szeretetteljes életet tudnak élni” – hangsúlyozta Némethné Gregor Judit.