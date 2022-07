Furcsa tünetek, amelyek súlyos bajt jelezhetnek

Az alábbiakben több olyan, ártalmatlannak tűnő panaszt mutatunk be, amelyek mögött valamilyen jelentősebb probléma állhat.

Körmök

Az egészséges körmök általában sima felületűek és nincs rajtuk elszíneződés. Ha a köröm alatt vöröses elszíneződést veszünk észre, az lupuszra is utalhat – ennél a betegségnél az immunrendszer a test egészséges sejtjeit támadja. A lupusz kiütéseket is okozhat a kézfejen és az ujjakon.

A hajhullás egyes esetekben pajzsmirigy-alulműködés jele is lehet.

Szaglás

A szaglás megváltozása, gyengülése akár az Alzheimer-kór korai tünete is lehet egy kutatás szerint. 70 éves kor fölött a szaglásvesztés már normálisnak számít, ha de sokkal fiatalabb korban tapasztaljuk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Haj

Sokféle hormont érint a testünkben, ha a pajzsmirigyünk nem működik megfelelően, többek között azt is, amelyik a hajnövekedésért felel. Éppen ezért ha hullani kezd a hajunk, akkor lehet, hogy érdemes orvoshoz fordulni – pajzsmirigygondokra különösen akkor érdemes gyanakodni, ha a hajvesztés mellett a hajunk száraz lesz és el is vékonyodik. Az alulműködő pajzsmirigy a szemöldök ritkulását is okozhatja.

Lehelet

A kellemetlen szájszag ínybetegségre utalhat, ami adott esetben erekciós zavarokkal is kapcsolatba hozható. Egy Törökországban készült kutatás tárta fel, hogy a 30 és 40 közötti férfiak körében azok, akiknek komolyabb ínybetegsége van, háromszor olyan gyakran szenvednek merevedési zavarokban, mint azok, akiknek egészséges az ínyük. A rendszeres szájápolás tehát nem csak a szép fogak miatt fontos.

Hallás

Több kutatás is összefüggést talált a cukorbetegség és a nagyothallás között – a magas vércukorszint hatására ugyanis károsodhatnak a fülekben lévő erek. Ha váratlanul romlani kezd a hallásunk, lehet, hogy érdemes ellenőriztetni a cukrunkat.