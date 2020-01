Ettől várják, hogy több gyerek szülessen

Mint arról korábban a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, a kormány ingyenessé teszi a meddőségkezelésben használt eljárásokat, gyógyszereket és szűréseket február elsejétől. Eltörölték továbbá a közfinanszírozott intézmények esetében a beültetésekre eddig érvényes volumenkorlátot. Január 1-től pedig állami tulajdonba vették a hat nagy meddőségi központot.

Vannak még megválaszolatlan kérdések

"A kormány többéves terve, hogy kontroll alá vonja a meddőségkezelést. Több jel mutat arra, hogy nagyszabású központosítás vette kezdetét. Innentől lényegében teljesen ingyenes lehet a meddőségkezelés, és a várólisták is megszűnnek. Azonban nem könnyű elég szakembert találni, ugyanis a meddőségkezelés nagy szaktudást igényel. Azok a klinikák, amelyek kívül maradtak az állami körön, viszont kivérezhetnek" - írta ennek kapcsán az Index.hu. A portál a témát körüljáró, összefoglaló cikkében kitért arra, milyen utat járt be az első, 2017-es felvetése óta a meddőségkezelés állami intézményekbe terelése. Hogyan jutottunk el odáig, hogy a korábbi 70, majd 90 százalékos támogatású meddőség elleni kezelésekben alkalmazott gyógyszerek február 1-től ingyenesen elérhetőek lesznek. Felvetnek ezen kívül olyan, továbbra is megválaszolatlan kérdéseket, mint hogy minden gyógyszerre vonatkozik-e majd a 100 százalékos támogatás, vagy csak azokra, melyeket a lombikbébi-eljárásban használnak, s a szülész-nőgyógyász szakorvos írta fel.

Akiket eddig az anyagiak tartottak vissza a meddőségkezeléstől, most megkönnyebbülhetnek. Fotó: iStock

Ez még kevés a népességfogyás megállításához

Amellett, hogy az ingyenes kezelésekre nem jogosultak körét is megemlítik, kiemelik: a szakértők egyetértenek abban, hogy jó ötlet a meddőségi kezelések állami támogatása, csak nem várható tőle a népességszaporulat megugrása. Magyarán, az is csak egy az elmúlt években hozott kiegészítő intézkedések (csok, babaváró hitel, nagycsaládosok autótámogatása, anyák szja-kedvezménye) között. Ezt alátámasztandó megjegyzik: "azok a meddőségi klinikák, ahol nyilvános, hány sikeres terhességhez asszisztáltak, mind két-háromezer körüli számmal büszkélkednek a létesítmények fennállásának teljes ideje alatt". Konkrét példaként a SOTE Asszisztált Reprodukciós Osztályát hozzák fel, ahol évi 450-500 eljárást végeznek, azt azonban nem tudni, mennyi gyerek született ezekből. Az említett osztályból kialakított Asszisztált Reprodukciós Centruma (ARC) egyébként tavaly 500 milliós eszközparkot kapott, s azt várják, hogy az eddigi eljárások ötszörösét végezzék majd el ott 2020 végére.

Azt gondolhatnánk, hogy ha az állami támogatás, a pénz és az infrastruktúra is adott, akkor lényegében elhárul minden akadály a becslések szerint mintegy 150 ezer meddő pár elől. Nem könnyű azonban a megfelelően képzett szakembereket biztosítani a megnövekedett volumenű feladatok elvégzéséhez - mutat rá a cikk. Ráadásul, ha ezt még sikerül is megoldani, akkor sem lesz képes kompenzálni egy ilyen mértékű népességfogyást az így megszülető gyermekek száma. "Kásler Miklós a meddőségkezelés átszervezésének bejelentésekor azt mondta, hogy az állami intézetekben történő infrastrukturális és az asszisztált reprodukciós eljárások fejlesztésének köszönhetően négyezer újszülött világra jövetelét jósolják 2022-re. Összehasonlításként 2019-ben január és október között 74 064 gyermek jött világra, és 108 123 ember halt meg" - állítja szembe az állami reményeket a puszta tényekkel a portál.