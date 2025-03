Már a szomszédban sem mobilozhatnak a diákok iskolaidőben

Az ausztriai iskolákban eddig egyedi módon szabályozták a telefonhasználatot, így az új, az első nyolc évfolyamra érvényes országos szabályozás fordulatot jelent – közölte a miniszter. Hozzátette, az iskolákban továbbra is alkalmazhatnak kivételeket. A tárcavezető hétfői bejelentése során koncentrációgyilkosnak nevezte a mobiltelefonokat. Wiederkehr szerint az intézkedés a tanárok és az iskolaigazgatók munkáját is jelentősen segíti majd. „Ha hivatalosan is kimondjuk, hogy az iskolák mobilmentes övezetek, azzal megerősítjük az iskolaigazgatók helyzetét is” – hangsúlyozta.

Az ausztriai iskolákban a szünetekben sem használhatnák telefonjukat a diákok a tervek szerint. Fotó: Getty Images

A beavatkozást a mobiltelefonok intenzív használata okozta egészségügyi kockázatokkal, valamint a gyerekek iskolai közösségi viselkedésében kialakult változásokkal indokolta. „A tanítási szünetekben a diákoknak a képernyő nézése helyett inkább egymással kellene kapcsolatot teremteniük” – mutatott rá. A tárcavezető a bejelentés előtt egy szakértői csoporttal is egyeztetett, ahol egyetértés született, hogy a mobiltelefonok diákokra kifejtett negatív hatása olyan jelentős, hogy még a koronavírus-járvány okozta problémáknál is súlyosabb következményekkel járhat.

Wiederkehr azt tervezi, hogy még márciusban kiadja az iskolákat hivatalosan is mobilmentes zónává nyilvánító rendeletét, amely nemcsak a tanórák, hanem a szünetek idején is érvényes. A mobiltelefonok, okosórák és egyéb eszközök tárolásáról az iskolák maguk dönthetnek, de a rendelet egyértelművé teszi, hogy a szabályozás megszegése büntetést von maga után: a tanárok behívhatják a szóban forgó diák szüleit vagy beírhatnak az osztálynaplóba.