A 40 feletti szülésnek is van előnye

Gyermekvállalás tekintetében hatalmas paradigmaváltás ment végbe az elmúlt évtizedekben. A demográfiai aranykornak minősülő Ratkó-korszak derekán, 1954-ben még szó sem esett népességfogyásról,A tendenciát először az abortusz hazai legalizálása, a gyermektelenségi adó eltörlése, illetve az 1956-os forradalom utáni emigrációs hullám együttes hatása törte meg, majd 1977-től kezdődött a máig is tartó lejtmenet a gyermekvállalási kedvet illetően. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt évtizedben 1,2-1,3 között ingadozott az egy nőre számított termékenység. Még a bevándorlók számával (a növekvő kivándorlási kedv ellenére hazánk még mindig befogadó ország, szemben például Romániával vagy Litvániával) együtt is elérhetetlennek tűnik a népesség

Otthonszülés 40 felett, biztosítékkal

Korábban nem tapasztalt dinamikával emelkedett a gyermeket vállaló anyák átlagos életkora is. Számtalan oka van, hogy egyre kevesebb nő vállalja az anyaságot fiatalon. A házasságtól az élettársi kapcsolatok felé mozdult az együttélési trend, a posztgraduális és doktori képzésekkel kitolódott a tanulási időszak, illetve egyre több nő töri át az üvegplafont, és jelenik meg magas pozíciókban, melynek eléréséhez szintén hosszú évek munkája szükséges. A KSH szerint 1990-ben az első gyermeket átlagosan 23 évesen vállalták a nők, mígBár az orvostudomány rohamtempóban halad afelé, hogy a biológiailag ideálisnak tartott életkor felett se legyen veszélyben a szülő kismama és a magzat, a kései babavárás számos kockázattal jár még mindig.

Dobó Csaba és felesége, Dobó Anna esete azért is különleges, mert a kórház helyett az otthonszülést választották. "Háromgyerekes nagycsalád vagyunk, a két kisebbet - a jelenleg 9 éves fiamat és 7 éves lányomat - feleségem 40 év felett szülte, de a hagyományos úttól némileg eltérő módon, így a felkészítés is más volt" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére az apuka. Az otthonszülést egy, amelyben nem csak az anyának, de az apának is kulcsszerep jutott - előkészítette a vizet, gumilepedőt és masszázsolajat, valamint várta a szülésznő és a bába instrukcióit. "Mindkét szülés problémamentesen zajlott, viszonylag gyorsan és gyönyörűen. Lakásunk a szegedi klinikától alig száz méterre volt, így még egy esetleges komplikációtól sem igen tartottunk, hiszen az orvosi segítség nagyon közel volt. Természetesen felvettük a kapcsolatot egy szülésznővel a klinikán, akit tájékoztattunk mindenről" - mesélte a pár.